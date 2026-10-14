Japón apoya a Vietnam para fortalecer el mercado bursátil

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y la Comisión Estatal de Valores de Vietnam llevan a cabo del 9 al 15 de octubre la décima misión de expertos del proyecto de cooperación técnica destinado a fortalecer las capacidades y mejorar la eficiencia del mercado bursátil vietnamita.



Según JICA, la misión se desarrolla en un momento clave para el mercado de capitales de Vietnam, tras la mejora de la clasificación del país por parte de FTSE Russell, proveedor mundial de índices, de mercado frontera a mercado emergente.



El proyecto de cooperación ha contribuido a mejorar la transparencia, la eficiencia operativa y la capacidad institucional del mercado de valores, en apoyo de las reformas destinadas a adecuarlo a las normas internacionales.



Durante esta misión, los expertos se centrarán en ámbitos prioritarios como la divulgación de información, la educación financiera y los organismos de autorregulación (SRO), además de apoyar el fortalecimiento de las bases institucionales y operativas del mercado.



En Ciudad Ho Chi Minh, el programa incluye sesiones de trabajo en la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh (HOSE) y debates técnicos con las partes interesadas.



En Hanoi, los expertos de JICA y sus socios vietnamitas continuarán las reuniones de los grupos de trabajo técnico en la Comisión Estatal de Valores sobre divulgación de información, educación financiera, organizaciones de autorregulación y otras áreas prioritarias.



El equipo también debatirá los informes de estos grupos con representantes de entidades de valores, sociedades gestoras de fondos, el Centro de Investigación y Formación en Valores de la Comisión Estatal de Valores y la Asociación de Negocios de Valores de Vietnam (VASB).



La misión concluirá el 15 de octubre con la quinta reunión del Comité Coordinador Conjunto (JCC), en la que ambas partes revisarán los avances del proyecto, evaluarán los resultados técnicos y definirán las prioridades para la siguiente fase.



Puesto en marcha en 2024, el proyecto busca fortalecer las capacidades de la Comisión Estatal de Valores y de las bolsas del país mediante asesoramiento técnico y actividades de formación.



Sus principales ámbitos de actuación incluyen la vigilancia e inspección del mercado, la supervisión de los intermediarios, la mejora de la calidad de las cotizaciones y de las ofertas públicas de valores conforme a las normas internacionales, así como la promoción de la protección de los inversores entre las empresas cotizadas.



JICA continuará cooperando con Vietnam para perfeccionar el marco institucional y regulatorio del mercado, con el objetivo de reforzar su equidad, transparencia y eficiencia, y favorecer el desarrollo sostenible y una mayor integración internacional del mercado de capitales vietnamita./.

VNA