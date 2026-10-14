Primera ministra de Liechtenstein realizará una visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) - La primera ministra del Principado de Liechtenstein, Brigitte Haas, realizará una visita oficial a Vietnam del 17 al 19 de octubre de 2026, por invitación de su homólogo vietnamita, Le Minh Hung, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores./.
Hanoi (VNA) - La primera ministra del Principado de Liechtenstein, Brigitte Haas, realizará una visita oficial a Vietnam del 17 al 19 de octubre de 2026, por invitación de su homólogo vietnamita, Le Minh Hung, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores./.