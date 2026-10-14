Política

Primera ministra de Liechtenstein realizará una visita oficial a Vietnam

Brigitte Haas realizará una visita oficial a Vietnam del 17 al 19 de octubre de 2026, por invitación del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung.

La primera ministra del Principado de Liechtenstein, Brigitte Haas (Fuente: Wikipedia)
La primera ministra del Principado de Liechtenstein, Brigitte Haas (Fuente: Wikipedia)

Hanoi (VNA) - La primera ministra del Principado de Liechtenstein, Brigitte Haas, realizará una visita oficial a Vietnam del 17 al 19 de octubre de 2026, por invitación de su homólogo vietnamita, Le Minh Hung, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores./.

VNA
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