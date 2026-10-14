Vietnam y República Checa refuerzan cooperación en seguridad y justicia

Praga (VNA) - Vietnam y la República Checa acordaron promover la cooperación en aplicación de la ley, prevención del delito, ejecución de sentencias penales, asuntos laborales y visados, durante una visita de trabajo de una delegación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam a este país europeo.



La delegación, encabezada por el viceministro Le Quoc Hung, se reunió con Adam Simice, viceministro de Justicia checo responsable del derecho europeo y la cooperación internacional.



En el encuentro, Quoc Hung destacó el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales sobre la base de la asociación estratégica y los acuerdos de cooperación existentes, incluidos los relativos a la lucha contra la delincuencia, el traslado de personas condenadas y la readmisión de ciudadanos. Estos documentos, señaló, constituyen una base jurídica para ampliar la colaboración entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley.



El funcionario vietnamita propuso intensificar los intercambios de delegaciones y experiencias en la lucha contra la delincuencia organizada y transnacional, los delitos relacionados con las drogas, el blanqueo de capitales, la ciberdelincuencia y los delitos ambientales.



También planteó ampliar la cooperación en transformación digital, ciberseguridad, aplicación de la inteligencia artificial a la seguridad y el orden público, formación profesional, ejecución de sentencias penales y elaboración de políticas anticorrupción.

El viceministro de Seguridad Pública de Vietnam Le Quoc Hung; el viceministro de Justicia checo responsable del derecho europeo Adam Simice y delegados. (Fuente: VNA)





Asimismo, instó a aplicar eficazmente los acuerdos firmados, en particular el de 2019 sobre prevención y control de la delincuencia y el de 2017 sobre traslado de personas condenadas, y a acelerar las negociaciones de un tratado de extradición.



Quoc Hung también subrayó la necesidad de reforzar el intercambio de información, las investigaciones conjuntas y la localización y captura de personas buscadas, así como estudiar la creación de una línea directa para abordar con prontitud cuestiones de seguridad y gestión migratoria. Ambas partes, añadió, deben garantizar la seguridad de sus ciudadanos y oficinas de representación e impedir que sus territorios se utilicen para actividades dirigidas contra la otra parte.



Por su parte, Adam Simice señaló que los acuerdos policiales y los mecanismos de intercambio de información existentes sientan las bases para ampliar la cooperación. Respecto a la posibilidad de recibir trabajadores vietnamitas en la República Checa, indicó que las cuestiones laborales y migratorias deben analizarse teniendo en cuenta los requisitos de seguridad, incluidos los riesgos de falsificación de documentos y títulos académicos y de contratación fraudulenta por redes criminales.



El viceministro afirmó que la República Checa sigue creando condiciones favorables para que la comunidad vietnamita estudie y desarrolle actividades empresariales, siempre que cumpla la legislación del país anfitrión.



Durante la reunión, el embajador de Vietnam en la República Checa, Duong Hoai Nam, pidió a la parte checa que considere eximir de visado a los titulares de pasaportes oficiales vietnamitas para facilitar los intercambios de delegaciones y la cooperación institucional.



Con anterioridad, la delegación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam visitó la Embajada de Vietnam en Praga y se reunió con sus funcionarios y trabajadores./.