Grupo tecnológico vietnamita FPT abre oficina en Egipto

El Cairo (VNA) - El grupo vietnamita FPT inauguró la víspera su oficina en Egipto, denominada FPT Egypt, un paso que marca su entrada en el mercado africano y abre nuevas oportunidades de cooperación tecnológica entre Vietnam y la región.



FPT Egypt comenzó a establecerse y operar en enero de 2026. La Agencia de Desarrollo de la Tecnología de la Información de Egipto (ITIDA), dependiente del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información, firmó un memorando de entendimiento con FPT para impulsar la cooperación entre ambas partes.



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en El Cairo, el subdirector general de FPT Software, Dang Tran Phuong, explicó que FPT eligió Egipto por su abundante oferta de profesionales de las tecnologías de la información, sus costes laborales competitivos y su buen dominio de idiomas extranjeros.



Además, agregó, la zona horaria del país norafricano es similar a la de los mercados europeos, donde el grupo cuenta con numerosas oficinas.



Según el directivo, la apertura de esta filial permitirá a FPT acceder a nuevas oportunidades de negocio y generar nuevos motores de crecimiento en Europa, Oriente Medio y África.



En Egipto, la empresa se centrará inicialmente en desarrollar personal especializado en inteligencia artificial (IA), programación y tecnologías avanzadas relacionadas con la computación cuántica, con planes de trasladar posteriormente a parte de estos profesionales a países europeos.



Tran Phuong destacó que FPT se enorgullece de llevar el talento y la capacidad tecnológica de Vietnam al mundo, así como de actuar como puente entre Vietnam y Egipto y entre Vietnam y la comunidad internacional.



También expresó su esperanza de que la apertura de la oficina contribuya a impulsar los intercambios comerciales bilaterales en los próximos años.



Por su parte, el vicepresidente y subdirector general de ITIDA, Mahmoud Sofrata, consideró que la llegada de FPT representa una valiosa incorporación al mercado egipcio.



Señaló que la empresa vietnamita aporta una amplia experiencia y un importante valor añadido al ecosistema tecnológico de Egipto y de toda la región.



Asimismo, afirmó que tanto él como la comunidad tecnológica egipcia acogen con satisfacción la inversión del grupo en el país.



FPT Egypt es la primera oficina del grupo en África y la número 100 de su red mundial, presente en 31 países. Actualmente, cuenta con unos 60 empleados locales. La empresa prevé ampliar su plantilla a 100 personas para finales de este año y alcanzar entre 300 y 500 trabajadores en los próximos tres a cinco años./.

VNA