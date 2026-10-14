Vietnam busca atraer inversiones a largo plazo tras la mejora del mercado bursátil

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La mejora de la calificación del mercado bursátil vietnamita anunciada por FTSE Russell el 21 de septiembre abre las puertas a nuevas inversiones extranjeras. Sin embargo, el mayor desafío consiste en lograr que Vietnam se convierta en un destino de inversión estratégica a largo plazo, en lugar de ocupar una posición marginal en las carteras globales.

Así lo afirmó Don Lam, director ejecutivo y socio fundador de VinaCapital, durante la Conferencia de Inversores 2026 de esta firma, celebrada el 13 de octubre en Ciudad Ho Chi Minh.

Don Lam, director ejecutivo y socio fundador de VinaCapital, interviene en la conferencia. (Foto: VinaCapital)

El evento reunió a más de 140 inversores y representantes de organizaciones financieras nacionales e internacionales, quienes analizaron las oportunidades en las principales clases de activos en un momento en que el mercado de capitales de Vietnam entra en una nueva etapa de crecimiento.

Según Don Lam, Vietnam mantiene un buen desempeño pese al complejo contexto económico mundial, gracias al impulso de las exportaciones de productos de alta tecnología y al elevado gasto en infraestructura. La reclasificación del mercado bursátil vietnamita por FTSE Russell a la categoría de mercado emergente secundario constituye un hito que refuerza la posición del país entre los inversores internacionales.

La favorable estructura demográfica y el amplio margen para avanzar en la industrialización, la urbanización y el aumento de la productividad también fortalecen el atractivo de Vietnam. Estos factores sientan las bases para un crecimiento sostenido y rentabilidades a largo plazo.

Para aprovechar plenamente los beneficios de esta mejora, Vietnam debe seguir profundizando su mercado de capitales, diversificar los productos de inversión y ampliar su capacidad para absorber los flujos de capital.

Una posible reclasificación por parte de MSCI a la categoría de mercado emergente, así como la eventual obtención de una calificación crediticia soberana de grado de inversión, podrían dar un nuevo impulso al país en los próximos años. No obstante, alcanzar ambos objetivos dependerá de mejoras sostenidas en la calidad del mercado y en los fundamentos económicos y financieros, añadió.

Por su parte, Nguyen Van Duoc, presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que la urbe ha llegado a una etapa decisiva de su desarrollo. Como motor económico del país, está acelerando las inversiones en infraestructura y atrayendo capital de calidad hacia sectores considerados motores de crecimiento para la próxima década, entre ellos la tecnología y la inteligencia artificial, las energías verdes, la manufactura de alta tecnología, la logística y los servicios financieros.

Esta orientación amplía las oportunidades para canalizar capital internacional hacia las necesidades de financiación de la economía, pero también exige proyectos de mayor calidad, empresas más sólidas y un uso más eficiente del capital.

Russell Napier, estratega macroeconómico y autor del libro "Anatomy of the Bear", presentó la ponencia inaugural sobre las perspectivas de la economía mundial. A partir de su experiencia en flujos de capital y ciclos de mercado a largo plazo, analizó la posición de Vietnam en el próximo ciclo de asignación de capital por parte de los inversores internacionales.

Las sesiones de debate abordaron las perspectivas del mercado bursátil vietnamita tras su mejora de categoría; los mercados de capital privado, las inversiones en tecnología, el capital destinado a empresas en expansión y las oportunidades previas a las ofertas públicas iniciales (pre-IPO) y en las propias ofertas públicas iniciales (IPO), la infraestructura de inteligencia artificial y las energías renovables, el próximo ciclo inmobiliario, las inversiones con impacto climático, y los sectores bancario y de consumo.

La financiación del amplio programa de desarrollo de infraestructuras de Vietnam y el papel del Centro Financiero Internacional de Vietnam también figuraron en la agenda. Estos asuntos cobran especial relevancia ante las crecientes necesidades de capital para las infraestructuras, que convierten la diversificación de las fuentes de financiación y la captación de inversores a largo plazo en prioridades fundamentales./.

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