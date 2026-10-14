Empresas vietnamitas en Benelux impulsan expansión comercial hacia Europa

Bruselas (VNA)- La Asociación Empresarial de Vietnam en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo (Benelux) desempeña un papel activo en la conexión de la comunidad empresarial vietnamita en esos países, con miras a aprovechar las oportunidades del Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), ampliar la cooperación y fortalecer la presencia de las marcas vietnamitas en el mercado europeo.



Según Nguyen Thanh Vinh, presidente de la Asociación Empresarial de Vietnam en Benelux (VBAB) y director ejecutivo de la empresa textil Sir Tailor, la Asociación se fundó en noviembre de 2024 con cerca de 60 miembros en Bélgica y posteriormente amplió sus actividades a Luxemburgo y los Países Bajos. También cuenta con representantes oficiales en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.



Su Consejo de Administración está integrado por empresarios con experiencia en distintos sectores, unidos por el objetivo de conectar a las empresas vietnamitas en el extranjero con el tejido productivo nacional y los socios europeos.



La VBAB ha establecido alianzas con la Asociación Empresarial de Vietnam en el Reino Unido (VBUK), creando un vínculo entre Londres, centro financiero y comercial, y Bruselas, sede de importantes instituciones de la Unión Europea (UE). Asimismo, mantiene una estrecha colaboración con la Asociación de Intelectuales Vietnamitas en Bélgica y Luxemburgo (ViLaB) y apoya a la Oficina Comercial de Vietnam en Bélgica en diversas iniciativas de promoción comercial, incluida la feria Vietnam International Sourcing 2026, celebrada recientemente en Ciudad Ho Chi Minh.



El Benelux constituye una puerta de entrada estratégica para las mercancías vietnamitas al mercado europeo. Los puertos de Rotterdam, en los Países Bajos, y Amberes-Brujas, en Bélgica, son importantes centros de recepción y distribución de productos asiáticos, mientras que Bruselas alberga las sedes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo.



En 2025, el comercio bilateral entre Vietnam y los Países Bajos alcanzó 14,3 mil millones de dólares, lo que consolidó a este país como el principal destino de las exportaciones vietnamitas dentro de la UE.



De acuerdo con Nguyen Thanh Vinh, tras más de seis años de aplicación del EVFTA, la eliminación progresiva de los aranceles hasta el 0% para numerosas partidas ha impulsado los intercambios comerciales. A ello se suman la complementariedad de las economías de Vietnam y los países del Benelux, así como la ventaja de los empresarios vietnamitas establecidos en la región, que conocen de primera mano ambos mercados.



No obstante, el aprovechamiento del acuerdo varía según las capacidades de cada empresa. Las pequeñas y medianas firmas siguen afrontando dificultades relacionadas con los recursos disponibles, las redes de distribución y el acceso a grandes compradores.



Además, las estrictas exigencias de la UE en materia de seguridad alimentaria, trazabilidad, sostenibilidad ambiental, etiquetado y diligencia debida en las cadenas de suministro representan importantes desafíos. Los costos logísticos, de promoción comercial y de certificación también constituyen obstáculos para la expansión de las empresas vietnamitas.



“El EVFTA no genera pedidos de forma automática. El acuerdo abre la puerta, pero las empresas deben contar con capacidad productiva, estándares de calidad, certificaciones y una estrategia de mercado a largo plazo para cruzar ese umbral”, subrayó Nguyen Thanh Vinh.



En Bélgica, los productos vietnamitas de confección textil, calzado, café, pimienta, especias, alimentos procesados, madera y mobiliario ya cuentan con una presencia destacada. También existen oportunidades de expansión para los productos ecológicos, los insumos sostenibles, los bienes con trazabilidad verificable y los servicios de externalización de software.



Según el presidente de la VBAB, las empresas vietnamitas deben avanzar hacia un modelo de mayor valor añadido: pasar de la subcontratación al desarrollo de marcas propias, de la exportación de materias primas a la comercialización de productos transformados y de la competencia basada en precios a la diferenciación mediante la calidad, el diseño y la fiabilidad.



Asimismo, Vietnam y los países del Benelux disponen de un amplio potencial para ampliar la cooperación en educación, salud, energía, logística y transferencia tecnológica.



Para convertir estas oportunidades en resultados concretos, Nguyen Thanh Vinh propuso reforzar la coordinación entre los organismos de promoción comercial, las oficinas comerciales de Vietnam en Europa y las asociaciones empresariales. Entre las prioridades figuran facilitar el intercambio de información sobre los mercados, conectar directamente a las empresas con compradores y promover la búsqueda de socios inversores.



La VBAB también manifestó su disposición a participar en misiones oficiales, negociaciones y programas de trabajo de las delegaciones vietnamitas con sus socios europeos.



El EVFTA ofrece un marco favorable para el comercio y la inversión, pero el éxito sostenible de las empresas vietnamitas en Europa dependerá también de su capacidad para mejorar la calidad de sus productos, consolidar sus marcas y construir redes de socios fiables./.

VNA