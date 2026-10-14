Green SM lanza su servicio de taxi 100% eléctrico en Estados Unidos

Washington (VNA) - La empresa vietnamita Green SM lanzó su servicio de taxi 100% eléctrico en Los Ángeles, Estados Unidos, con lo que entra por primera vez en el mercado norteamericano y amplía a nueve los mercados en los que opera a nivel mundial.



Los clientes pueden reservar vehículos desde el 13 de octubre (hora local), a través de la aplicación de la compañía, su central telefónica o directamente en la calle. El servicio está diseñado para atender desplazamientos cotidianos, trayectos largos y traslados al aeropuerto.



En Los Ángeles, Green SM utiliza exclusivamente vehículos eléctricos del fabricante vietnamita VinFast, incluidos modelos VF 8. La empresa destaca sus cinco criterios de servicio: vehículos, precios, conductores y atención de calidad, junto con el respeto al medio ambiente. También ofrece tarifas transparentes y promociones.



Hoang Thanh Hang, directora general de Green SM en Estados Unidos, afirmó que la entrada en este mercado constituye un hito para la compañía. Según explicó, la expansión internacional no consiste solo en desplegar vehículos eléctricos, sino también en generar confianza entre clientes, conductores y comunidades locales mediante la calidad del servicio y la formación profesional.



La empresa prevé ampliar gradualmente su equipo y su capacidad operativa en Los Ángeles, con la contratación y capacitación de conductores locales. La iniciativa busca generar empleo y contribuir a la transición hacia un transporte más ecológico.



Fundada en Vietnam en 2023, Green SM opera en Vietnam, Laos, Indonesia, Filipinas, India, Kazajistán, Dinamarca y Países Bajos. Desde el inicio de sus operaciones, ha realizado alrededor de 850 millones de viajes, con una distancia acumulada cercana a los 6.000 millones de kilómetros, y afirma haber contribuido a reducir más de 800.000 toneladas de emisiones de CO₂, equivalente al carbono absorbido por unos 36 millones de árboles.



La entrada en Estados Unidos combina la experiencia de Green SM en servicios de taxi con los vehículos eléctricos de VinFast, con el objetivo de ofrecer una alternativa de movilidad sin emisiones durante su funcionamiento y ampliar la presencia internacional de esta empresa vietnamita./.

VNA