Aerolíneas vietnamitas amplían sus rutas para captar la demanda internacional

Hanoi (VNA) - Pese a las fluctuaciones del precio del combustible Jet A1, las tensiones geopolíticas y las interrupciones de las cadenas de suministro, las aerolíneas vietnamitas continúan ampliando sus redes internacionales para atender la creciente demanda de viajes en los últimos meses de 2026.



El 10 de octubre, Vietjet Air inauguró las rutas Hanoi-Almaty (Kazajistán), Hanoi-Praga (República Checa) y Almaty-Praga, reforzando sus conexiones entre Asia y Europa.

Un Airbus A330 de Vietjet Air en el aeropuerto Václav Havel de Praga, República Checa. (Foto: VNA)

Según Nguyen Thanh Son, director general de Vietjet, estas rutas favorecerán los intercambios comerciales y de inversión, además de ofrecer a los pasajeros más opciones para descubrir destinos con una rica identidad cultural. En 2026, la compañía también abrió las rutas Hanoi-Shizuoka (Japón), Da Nang-Yakarta (Indonesia) y Ciudad Ho Chi Minh-Colombo (Sri Lanka).



Por su parte, Vietnam Airlines anunció que inaugurará el 3 de noviembre la ruta directa Hanoi-Ahmedabad, en India, con cuatro vuelos de ida y vuelta semanales operados con aviones Airbus A321. Ahmedabad será su quinto destino en el mercado indio, donde la aerolínea alcanzará un total de 25 vuelos de ida y vuelta por semana.



Nguyen Quang Trung, subdirector general de Vietnam Airlines, señaló que la expansión en India es una prioridad para mejorar las conexiones entre los principales centros económicos y turísticos de ambos países. La nueva ruta facilitará los intercambios turísticos y comerciales con el estado de Gujarat y otras regiones indias.



Desde principios de año, Vietnam Airlines también ha abierto nuevas rutas a Ámsterdam (Países Bajos), Colombo y Phuket (Tailandia), y ha aumentado las frecuencias en destinos como Múnich (Alemania), Moscú (Rusia), Osaka y Tokio (Japón), y Seúl (Corea del Sur).



Las compañías nacionales también prevén ampliar sus flotas mediante arrendamientos y adquisiciones de aeronaves. Vietjet, Sun PhuQuoc Airways y Vietravel Airlines planean incorporar más aviones para aumentar su capacidad operativa y responder a la demanda.



La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam estima que el mercado transportará en 2026 unos 94 millones de pasajeros y más de 1,6 millones de toneladas de carga, lo que representaría aumentos interanuales del 13% y el 9,3%, respectivamente.



En los primeros nueve meses del año, el sector transportó alrededor de 70,5 millones de pasajeros, un 12,6% más que en el mismo período de 2025, y cerca de 1,3 millones de toneladas de carga, un incremento del 13%.



El transporte aéreo sigue siendo la principal vía de llegada de turistas extranjeros a Vietnam. Según la Oficina Nacional de Estadística, el país recibió más de 17,7 millones de visitantes internacionales entre enero y septiembre de 2026, un 14,5% más que un año antes. De ellos, el 83,2% llegó por vía aérea, el 15,4% por carretera y el 1,4% por vía marítima.



La Autoridad de Aviación Civil continúa tramitando permisos de actividad, autorizaciones de vuelo y asignaciones de franjas horarias en los aeropuertos, además de gestionar procedimientos relacionados con el arrendamiento y la compra de aeronaves y perfeccionar el marco jurídico del sector.



Vietnam también amplía la cooperación internacional con socios y regiones como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Reino Unido, India, Canadá, Rusia y Turquía para abrir nuevas oportunidades de desarrollo de rutas y expansión del mercado de transporte aéreo./.