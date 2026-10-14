Vietnam y Austria impulsan cooperación turística y conexión entre destinos

Viena (VNA) - El Foro de Turismo Vietnam - Austria con el tema “Conexión entre destinos, construcción de puentes” se celebró en Viena bajo la organización de la Embajada de Vietnam en Viena, con el fin de promover el turismo, estrechar los vínculos empresariales e impulsar el intercambio de visitantes entre ambos países.



En el foro, inaugurado la víspera, el embajador de Hanoi en Austria, Vu Le Thai Hoang, señaló que la cooperación turística bilateral aún tiene un amplio potencial por desarrollar, especialmente de cara al 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se celebrará en 2027. El turismo ofrece oportunidades para fortalecer la amistad, ampliar la cooperación económica y fomentar los intercambios entre los pueblos.



Según el embajador, el turismo de Vietnam experimenta actualmente un desarrollo fuerte. En 2025, recibió más de 21 millones de turistas internacionales. Durante los primeros nueve meses de 2026, la cifra fue de 17,7 millones, un crecimiento interanual del 14,5%. El país indochino se fija la meta de dar bienvenida a 25 millones de turistas este año, apoyado en sus paisajes naturales, patrimonio cultural, playas, sistemas de cuevas y gastronomía.

El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, pronuncia un discurso (Foto: VNA)





Vietnam también obtuvo numerosos reconocimientos turísticos internacionales, entre ellos seis títulos de Destino Patrimonial Líder del Mundo, siete de Destino Líder de Asia y cuatro de Destino Gastronómico Líder de Asia. Estos atractivos responden al interés de los turistas austriacos por la naturaleza, la cultura y las experiencias locales.



El embajador destacó que mejorar la conectividad aérea es fundamental para aumentar el intercambio turístico. Actualmente no existen vuelos directos entre Viena y Vietnam, por lo que los viajeros suelen hacer escala en centros de conexión como Fráncfort, París, Estambul o Doha. Una mejor conectividad contribuiría a reducir los tiempos de viaje y facilitar los intercambios entre ambos pueblos.



Durante el foro, el vicepresidente permanente del Comité Popular de la provincia vietnamita de Thanh Hoa, Mai Xuan Liem, presentó las ventajas locales en materia de historia, cultura y paisajes naturales.



Señaló que las experiencias que combinan naturaleza, senderismo, patrimonio y vida local podrían atraer a los turistas austríacos. La provincia busca reforzar la promoción, estudiar las preferencias del mercado y diseñar productos turísticos adaptados a esta demanda.



Por su parte, Tong Thi Thu Hien, representante del grupo FLC ante la Unión Europea y en Alemania, consideró que Vietnam y Austria cuentan con fortalezas turísticas complementarias. Austria destaca por los Alpes, sus ciudades históricas, su patrimonio cultural y su tradición musical, mientras que Vietnam ofrece una extensa costa, bahías, montañas y la diversidad cultural de sus 54 grupos étnicos. Estas características favorecen el desarrollo de circuitos turísticos en ambas direcciones y una mayor cooperación empresarial.



Ingrid Zimmermann, representante del Ministerio de Economía, Energía y Turismo de Austria, afirmó que Vietnam resulta cada vez más atractivo para los visitantes austriacos por sus paisajes, patrimonio cultural y hospitalidad. Asimismo, instó a las empresas, organismos públicos y entidades turísticas de ambos países a aprovechar el foro para intercambiar información, buscar socios y desarrollar proyectos concretos.



Zimmermann indicó que el turismo representa alrededor del 6,5% del producto interno bruto de Austria. En 2025, el país recibió unos 48 millones de visitantes y registró 157 millones de pernoctaciones, cerca del 75% de ellas correspondientes a turistas internacionales. El sector desempeña un papel importante en la creación de empleo y el desarrollo económico local, especialmente en zonas rurales y montañosas.



Austria aplica actualmente la estrategia turística Vision T, orientada a promover un turismo sostenible durante todo el año, equilibrando la eficiencia económica, los intereses de las comunidades locales y la conservación de los recursos naturales y culturales.



El impulso al turismo también figuró entre los temas abordados por el presidente vietnamita Luong Cuong y el canciller federal austriaco Christian Stocker durante su encuentro en septiembre de 2025, al margen del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ambas partes destacaron la importancia de fomentar los intercambios entre los pueblos y facilitar los vínculos entre empresas y localidades.



Se espera que el foro abra nuevas oportunidades de conexión entre organismos públicos, operadores turísticos y socios del sector aéreo, contribuya a promover los destinos y diversificar los productos turísticos, y fortalezca la cooperación bilateral en este ámbito./.