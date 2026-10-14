Vietnam inaugura exposición internacional de maquinaria para la industria textil y del calzado

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La 24.ª Exposición Internacional de Maquinaria y Equipos para la Industria Textil y de la Confección de Vietnam (VTG 2026) se inauguró el 14 de octubre en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Saigón, en Ciudad Ho Chi Minh, con más de 400 marcas internacionales y 610 stands.



Organizada por la Sociedad Anónima de Publicidad y Ferias Comerciales VINEXAD, en colaboración con Yorkers Trade & Marketing Service y otras entidades de promoción comercial, el evento reúne marcas de países y territorios como Bangladesh, Bulgaria, China, India, Japón, Singapur, Corea del Sur y Tailandia.



Los expositores presentan soluciones para toda la cadena de producción, desde el tejido y el teñido hasta la confección de prendas y la fabricación de calzado y artículos de cuero. La oferta incluye maquinaria automatizada, tejidos funcionales, productos químicos respetuosos con el medio ambiente, materiales auxiliares innovadores y soluciones digitales.



Pham Dang Khanh, subdirector general de VINEXAD, informó que la muestra, abierta hasta el 17 de octubre, incluirá seminarios especializados organizados junto con la Asociación de Reciclaje de Residuos de Vietnam, la Asociación de Textiles, Confección y Moda de Ciudad Ho Chi Minh, la Asociación de Calzado, Bolsos y Artículos de Cuero de Ciudad Ho Chi Minh y la Asociación Vietnamita del Algodón y las Fibras, entre otras entidades.



Los encuentros permitirán a las empresas de los sectores textil, de la confección y del calzado conocer soluciones para desarrollar cadenas de suministro inteligentes, avanzar hacia una producción más ecológica y cumplir las normas internacionales.



Representantes de empresas participantes señalaron que, en los primeros meses de 2026, la industria vietnamita del calzado superó por primera vez a China y se convirtió en el mayor proveedor del mercado estadounidense. Esta posición plantea mayores exigencias en cuanto a capacidad productiva, control de procesos y tecnología de fabricación.



Pham Xuan Hong, presidente de la Asociación de Textiles, Confección y Moda de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que las empresas deben mejorar su competitividad y responder a las crecientes exigencias de calidad, rapidez y flexibilidad. En este contexto, la inversión en maquinaria automatizada, eficiente y de alta precisión cobra cada vez más importancia.



La transición hacia una producción más ecológica y la diversificación de productos también constituyen motores de innovación para avanzar hacia un modelo manufacturero de mayor valor añadido.



A medida que Vietnam consolida su posición como centro mundial de producción de calzado, el acceso a tecnologías de fabricación avanzadas resulta fundamental para mantener la competitividad y cumplir los estrictos estándares internacionales. VTG 2026 ofrece así a empresas y compradores la oportunidad de conocer en un mismo espacio maquinaria, tejidos, productos químicos, sistemas de ensayo y otras soluciones para la producción./.

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