Política

Dirigente del Partido Popular Revolucionario de Laos inicia visita oficial a Vietnam

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), Vilay Lakhamfong, al frente de una delegación de alto nivel, inicia una visita oficial a Vietnam.

Recepción de Vilay Lakhamfong, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai, Hanoi. (Foto: VNA)
Recepción de Vilay Lakhamfong, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai, Hanoi. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), Vilay Lakhamfong, al frente de una delegación de alto nivel, llegó hoy a Hanoi, para iniciar una visita oficial a Vietnam del 14 al 16 de octubre.

Recibieron a la delegación en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai Nguyen Hai Ninh, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Oficina Central, y Nguyen Thi Hoang Van, viceministra de Relaciones Exteriores.

La delegación la integran, entre otros, Sisay Leudetmounsone, miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del PPRL y jefa de su Comisión de Organización; Phet Phomphiphak, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central y jefe de su Oficina Central; Vongsone Inpanphim, secretario del Comité Central, viceministro de Defensa y jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Laos; Bounleua Phandanouvong, miembro del Comité Central y jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores, y Pingkham Lasasima, miembro del Comité Central, subjefe de la Comisión de Inspección, viceinspector general del Estado y subjefe de la Comisión Central de Lucha contra la Corrupción, entre otros funcionarios.

La visita de Vilay Lakhamfong da continuidad a los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel entre ambos países en los últimos tiempos. En abril de 2026, el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, realizó una visita oficial a Laos por invitación de Vilay Lakhamfong.

Las relaciones entre el PPRL y el PCV constituyen la base política, la orientación estratégica y un factor decisivo para el desarrollo de los vínculos entre Vietnam y Laos.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, en un contexto internacional y regional marcado por cambios rápidos y complejos, consolidar los vínculos políticos, mejorar la eficacia de la cooperación práctica y reforzar la conexión estratégica entre ambos partidos reviste especial importancia.

Estos esfuerzos constituyen la base para seguir desarrollando las relaciones entre Vietnam y Laos conforme al lema de “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica", en respuesta a las necesidades de desarrollo de cada país en la nueva etapa, en beneficio de sus pueblos y a favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo regionales./.

VNA
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