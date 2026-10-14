Vietnam y Corea del Sur fomentan cooperación humanitaria entre localidades

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Una delegación de la Cruz Roja de Incheon (Corea del Sur), encabezada por su presidente, Cho Euiyoung, realizó una visita de trabajo a Ciudad Ho Chi Minh para fortalecer la cooperación con su homóloga local.



Durante la reunión, el presidente de la Cruz Roja de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Minh Nhut, destacó la importancia de la visita para estrechar los vínculos de amistad, intercambiar experiencias y ampliar la cooperación humanitaria entre ambas organizaciones.



En el contexto del desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur, la cooperación humanitaria reviste una importancia práctica, al reflejar la solidaridad, el compromiso con la comunidad y el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad, señaló.



El acuerdo de cooperación para el período 2024-2029 constituye una base para mantener los intercambios, compartir experiencias y desarrollar actividades humanitarias adaptadas a las necesidades concretas, indicó Nguyen Minh Nhut.



La Cruz Roja de Ciudad Ho Chi Minh busca ampliar la colaboración con su homóloga de Incheon en ámbitos como la donación voluntaria de sangre, la atención sanitaria comunitaria y el apoyo a los niños y otros grupos vulnerables. También considera prioritario fortalecer las redes de voluntarios y jóvenes, mejorar la capacidad de primeros auxilios y la prevención y respuesta ante desastres naturales, así como estrechar los vínculos con empresas y filántropos para movilizar recursos destinados a programas humanitarios eficaces y sostenibles.



Nguyen Minh Nhut expresó su esperanza de que ambas organizaciones mantengan intercambios periódicos, compartan información y experiencias y desarrollen iniciativas adaptadas a las condiciones de cada localidad.



Por su parte, Cho Euiyoung señaló que las buenas relaciones entre Vietnam y Corea del Sur, entre Ciudad Ho Chi Minh e Incheon y entre ambas organizaciones ofrecen condiciones favorables para ampliar la cooperación. Las similitudes entre las localidades también facilitan el intercambio de experiencias y la participación de las comunidades y las empresas en las actividades humanitarias, afirmó.



Se espera que la visita contribuya a profundizar la cooperación bilateral y a hacerla más práctica y eficaz, en consonancia con los valores humanitarios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.



Con anterioridad, la delegación surcoreana visitó el barrio de Thu Dau Mot, donde entregó obsequios y becas a alumnos desfavorecidos. Sus integrantes también participaron en actividades de artesanía tradicional, como el tejido de esteras y la fabricación de incienso, y conocieron la vida cultural y comunitaria de la isla de Thoi Son, en la provincia de Dong Thap./.

VNA