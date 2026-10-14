Sociedad

Vietnam y Corea del Sur fomentan cooperación humanitaria entre localidades

Una delegación de la Cruz Roja de Incheon (Corea del Sur), encabezada por su presidente, Cho Euiyoung, realizó una visita de trabajo a Ciudad Ho Chi Minh para fortalecer la cooperación con su homóloga local.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Una delegación de la Cruz Roja de Incheon (Corea del Sur), encabezada por su presidente, Cho Euiyoung, realizó una visita de trabajo a Ciudad Ho Chi Minh para fortalecer la cooperación con su homóloga local.

Durante la reunión, el presidente de la Cruz Roja de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Minh Nhut, destacó la importancia de la visita para estrechar los vínculos de amistad, intercambiar experiencias y ampliar la cooperación humanitaria entre ambas organizaciones.

En el contexto del desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur, la cooperación humanitaria reviste una importancia práctica, al reflejar la solidaridad, el compromiso con la comunidad y el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad, señaló.

El acuerdo de cooperación para el período 2024-2029 constituye una base para mantener los intercambios, compartir experiencias y desarrollar actividades humanitarias adaptadas a las necesidades concretas, indicó Nguyen Minh Nhut.

La Cruz Roja de Ciudad Ho Chi Minh busca ampliar la colaboración con su homóloga de Incheon en ámbitos como la donación voluntaria de sangre, la atención sanitaria comunitaria y el apoyo a los niños y otros grupos vulnerables. También considera prioritario fortalecer las redes de voluntarios y jóvenes, mejorar la capacidad de primeros auxilios y la prevención y respuesta ante desastres naturales, así como estrechar los vínculos con empresas y filántropos para movilizar recursos destinados a programas humanitarios eficaces y sostenibles.

Nguyen Minh Nhut expresó su esperanza de que ambas organizaciones mantengan intercambios periódicos, compartan información y experiencias y desarrollen iniciativas adaptadas a las condiciones de cada localidad.

Por su parte, Cho Euiyoung señaló que las buenas relaciones entre Vietnam y Corea del Sur, entre Ciudad Ho Chi Minh e Incheon y entre ambas organizaciones ofrecen condiciones favorables para ampliar la cooperación. Las similitudes entre las localidades también facilitan el intercambio de experiencias y la participación de las comunidades y las empresas en las actividades humanitarias, afirmó.

Se espera que la visita contribuya a profundizar la cooperación bilateral y a hacerla más práctica y eficaz, en consonancia con los valores humanitarios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Con anterioridad, la delegación surcoreana visitó el barrio de Thu Dau Mot, donde entregó obsequios y becas a alumnos desfavorecidos. Sus integrantes también participaron en actividades de artesanía tradicional, como el tejido de esteras y la fabricación de incienso, y conocieron la vida cultural y comunitaria de la isla de Thoi Son, en la provincia de Dong Thap./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Corea del Sur #Cruz Roja #cooperación
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Empleado del Centro de Servicios Administrativos Públicos del distrito de Tien Phong orienta sobre la evaluación de la prestación de servicios administrativos públicos en VNeID. (Foto: baobacninhtv.vn)

Bac Ninh: mejorar la calidad de los servicios públicos mediante las valoraciones y sugerencias en VNeID

Con el objetivo de mejorar la atención a ciudadanos y empresas en la realización de trámites administrativos, las autoridades locales intensifican las campañas informativas y las orientaciones para que la población valore los servicios públicos y presente comentarios y propuestas a través de la aplicación VNeID. Esta iniciativa crea un canal adicional de información desde la base que permite a los organismos competentes detectar y resolver dificultades y mejorar gradualmente la calidad de la atención.

Construir una sociedad del aprendizaje: motor de crecimiento, desarrollo y progreso social

Construir una sociedad del aprendizaje: motor de crecimiento, desarrollo y progreso social

La construcción de una sociedad del aprendizaje es una política constante del Partido Comunista y el Estado de Vietnam, orientada a garantizar que todos los ciudadanos gocen de igualdad de oportunidades para acceder a la educación, aprender de forma continua y a lo largo de toda la vida, y desarrollar plenamente sus capacidades, contribuyendo así a mejorar la calidad de los recursos humanos y al desarrollo nacional. En el contexto de la globalización y del rápido avance de la Cuarta Revolución Industrial, el desarrollo de una sociedad digital del aprendizaje se ha convertido en un factor clave para que Vietnam aproveche las oportunidades, supere los desafíos y avance hacia un desarrollo sostenible.