Premier asiste al funeral y entierro de los restos de 731 mártires en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asistió hoy a las honras fúnebres de los restos de 731 mártires recuperados en el parque Le Thi Rieng, en el barrio de Hoa Hung, Ciudad Ho Chi Minh.



La ceremonia fue organizada por el Comité del Partido, el Consejo Popular, el Comité Popular, el Comité del Frente de la Patria de Vietnam de Ciudad Ho Chi Minh y el Mando de la Región Militar 7.



El acto expresó el profundo agradecimiento del Partido, el Estado, el Ejército y el pueblo a los héroes caídos por la independencia y la libertad de la Patria, y reafirmó las tradiciones vietnamitas de gratitud y reconocimiento a quienes han contribuido al país.



A la ceremonia acudieron exdirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, la Asamblea Nacional; el secretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Luu Quang, y la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra. También estuvieron presentes representantes de organismos centrales y locales, familias beneficiarias de políticas sociales, comunidades religiosas y étnicas, residentes de la ciudad y representantes de las embajadas de Estados Unidos y Australia en Vietnam.



Antes de la ceremonia, el primer ministro Le Minh Hung y los delegados depositaron flores e incienso ante el monumento al difunto secretario general del Partido Tran Phu y la estela conmemorativa de los héroes caídos, ambos situados en el parque Le Thi Rieng. Guardaron un minuto de silencio en memoria de quienes sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad del país y la felicidad del pueblo.





Los restos de los heroicos mártires serán inhumados en el Cementerio de Mártires de la Ciudad Ho Chi Minh, en el barrio de Long Binh. Foto: VNA

Al pronunciar la oración fúnebre, Nguyen Manh Cuong, vicepresidente del Comité Popular municipal, expresó su profundo respeto, pesar y agradecimiento a los mártires que entregaron su juventud y su vida por la Patria. Afirmó que sus sacrificios son invaluables y que sus grandes contribuciones permanecerán para siempre en la memoria de la nación y de sus compatriotas y camaradas.



En cumplimiento de las directrices del Comité Directivo Nacional, los comités directivos de la Región Militar 7 y de Ciudad Ho Chi Minh coordinaron la recopilación de documentos, la búsqueda de testigos, los trabajos de prospección y verificación, así como el uso de equipos modernos para localizar y recuperar los restos de los mártires. Entre el 23 de junio y el 5 de octubre de 2026, el Equipo K74 y otras fuerzas recuperaron 731 conjuntos de restos en el parque Le Thi Rieng.



Según el Mando de Ciudad Ho Chi Minh, 307 de los conjuntos estaban acompañados de objetos personales. De los restos recuperados, 698 fueron hallados de forma individual y 33 en ocho posibles fosas comunes: dos en la zona A y seis en la zona B.



En todo el país se están recogiendo muestras biológicas de los restos y muestras de ADN de familiares de los mártires cuya identidad aún no ha sido establecida, con el fin de analizarlas y conservarlas en el banco nacional de genes. Las autoridades competentes también continúan cotejando expedientes, documentos históricos e información aportada por familiares y testigos para identificar a los caídos.





Un gran número de residentes de Ciudad Ho Chi Minh, portando flores blancas, despiden los restos de mártires mientras son trasladados al Cementerio de Mártires de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

La campaña de 500 días y noches para buscar, recuperar e identificar los restos de los mártires continúa intensificándose por dirección del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam. Los trabajos se centran en revisar los lugares donde aún podrían encontrarse restos, tanto en el parque Le Thi Rieng como en otras zonas donde tuvieron lugar intensos combates durante las guerras de resistencia.



Tras la ceremonia fúnebre, militares y miembros de las fuerzas armadas de Ciudad Ho Chi Minh trasladaron los restos al Cementerio de los Mártires de la ciudad para su entierro. A lo largo del recorrido, de unos 26 kilómetros y que atravesó 11 barrios, decenas de miles de residentes se congregaron a ambos lados de las calles con flores blancas para despedir solemnemente a los caídos y acompañarlos hasta su lugar de descanso definitivo, junto a sus compañeros de armas./.