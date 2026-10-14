Vietnam, Laos y Camboya refuerzan cooperación en defensa en una reunión trilateral

Hanoi (VNA) - Los ministros de Defensa de Vietnam, Laos y Camboya celebraron hoy en Hanoi su reunión anual para fortalecer la confianza política, consolidar los lazos de solidaridad y ampliar la cooperación en defensa entre los tres países.



El encuentro estuvo copresidido por el general Phan Van Giang, viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, y sus homólogos de Laos, el general Khamliang Outhakaysone, y de Camboya, el general Tea Seiha.



Phan Van Giang expresó su satisfacción por los logros de los tres países en la construcción y defensa nacionales, así como por el fortalecimiento de sus relaciones de solidaridad. También manifestó su confianza en que Laos y Camboya continuarán cosechando éxitos y consolidando su posición internacional bajo el liderazgo de sus respectivos partidos gobernantes.



Destacó que el mecanismo de reuniones anuales, establecido en 2012, ha demostrado su eficacia durante más de una década y constituye una expresión concreta de la voluntad política de reforzar la confianza y promover la cooperación entre los tres países y sus fuerzas armadas.



Asimismo, valoró la aplicación de las tres prioridades acordadas en la reunión de 2025, celebrada en Laos: los contactos de alto nivel y otros intercambios entre las partes, la cooperación en la gestión y protección fronterizas, y la divulgación y educación dirigidas a la población y las fuerzas armadas, especialmente a los jóvenes, sobre la historia y la importancia de preservar los vínculos de solidaridad.



De cara al futuro, propuso intensificar los intercambios de delegaciones y contactos a todos los niveles, mantener la eficacia del mecanismo de cooperación anual y reforzar la educación sobre la importancia de las relaciones entre los tres países. También subrayó la necesidad de contrarrestar los intentos de socavar y dividir los vínculos entre las naciones y sus ejércitos.



En materia de seguridad fronteriza, planteó ampliar la cooperación entre las fuerzas encargadas de proteger las fronteras, las regiones militares limítrofes y las distintas ramas de las fuerzas armadas; compartir experiencias en la gestión y protección fronterizas y la lucha contra la delincuencia transnacional, y promover los intercambios entre las autoridades, las fuerzas armadas y la población de las zonas limítrofes.



Otros ámbitos prioritarios incluyen la industria de defensa, la legislación militar, el deporte militar, la transformación digital, la superación de las consecuencias de la guerra, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y la formación de recursos humanos. Phan Van Giang también instó a los tres países a apoyarse mutuamente en los foros multilaterales regionales e internacionales, especialmente en los mecanismos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Reiteró que Vietnam concede máxima prioridad al fortalecimiento de los vínculos de confianza y solidaridad con Laos y Camboya, y expresó su agradecimiento por el apoyo de ambos países durante la lucha por la liberación nacional y la reunificación de Vietnam, así como en la actual etapa de construcción y defensa nacional.



En la ocasión, el Ministerio de Defensa de Vietnam dio la bienvenida a las delegaciones de Laos y Camboya, encabezadas por sus respectivos viceprimeros ministros y titulares de Defensa, para participar en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre de 2026 en Hanoi.

Panorama de la reunión. (Foto: VNA)



Por su parte, Khamliang Outhakaysone afirmó que su visita oficial a Vietnam, la participación en la reunión trilateral y el ejercicio conjunto de defensa civil de las fuerzas armadas de los tres países en 2026 constituyen hitos importantes para profundizar las relaciones tradicionales y los vínculos entre sus respectivos ejércitos.



El ministro laosiano valoró los resultados del ejercicio conjunto celebrado esa misma mañana, que, según indicó, permitió adquirir experiencias útiles para su aplicación práctica. También expresó su satisfacción por los avances de la cooperación entre los ministerios de Defensa durante el último período.



A su vez, Tea Seiha señaló que estas actividades contribuyen a consolidar las relaciones entre los tres países y promover la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región y el mundo.



Valoró los resultados de la cooperación trilateral y se comprometió a seguir ampliándola sobre la base del respeto a la independencia, la soberanía, los intereses nacionales y los intereses de los pueblos de cada país. Asimismo, reafirmó el apoyo de Camboya a Vietnam y Laos en los foros multilaterales, especialmente en la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM) y la Reunión Ampliada de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM+).



Durante el evento, las partes intercambiaron opiniones sobre la situación mundial y regional, así como sobre los principales logros de los tres países y sus fuerzas armadas en los últimos tiempos. Al término del encuentro, los tres ministros firmaron el acta de la reunión./.