Líder parlamentario de Vietnam visita sitios históricos revolucionarios en Shaanxi

Beijing (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y la delegación de alto nivel que lo acompaña visitaron hoy los sitios históricos de Zao Yuan y Yangjialing, en la ciudad de Yan’an, provincia de Shaanxi, China.



La delegación viajó en tren de alta velocidad hasta Yan’an, considerada la cuna de la Revolución china, donde quedaron huellas de numerosas actividades revolucionarias de Nguyen Ai Quoc, posteriormente conocido como Ho Chi Minh.



En el sitio histórico de Zao Yuan, situado a unos 8 kilómetros al noroeste del centro de Yan’an, la delegación conoció la etapa en que el Comité Central del Partido Comunista de China estableció allí su sede. El lugar fue residencia y espacio de trabajo de Mao Zedong y de otros dirigentes chinos, entre ellos Zhou Enlai, Zhu De, Liu Shaoqi, Ren Bishi, Zhang Wentian y Peng Dehuai.



Según documentos históricos del Diario del Pueblo de China, en el invierno de 1938 Nguyen Ai Quoc-Ho Chi Minh regresó de la Unión Soviética a China, pasando por Xinjiang y Xi’an antes de llegar a Yan’an. En Zao Yuan fue recibido por Wang Jiaxiang, secretario del Comité Central del Partido Comunista de China, y se reunió con Mao Zedong y otros dirigentes revolucionarios chinos para intercambiar puntos de vista sobre los movimientos revolucionarios de ambos países. En 1959, el Presidente Ho Chi Minh regresó a visitar la casa donde había vivido y se tomó una fotografía conmemorativa en el lugar.





Dirigentes de la ciudad de Yan'an, provincia de Shaanxi, dan la bienvenida al presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, en la estación de tren de Yan'an. Foto: VNA

Por ello, Zao Yuan no solo ocupa un lugar importante en la historia revolucionaria china, sino que también está vinculado a la trayectoria revolucionaria del Presidente Ho Chi Minh y simboliza la solidaridad y los estrechos lazos entre los dirigentes y los movimientos revolucionarios de Vietnam y China.



La delegación visitó asimismo el sitio histórico de Yangjialing, un importante centro de educación sobre las tradiciones revolucionarias y la historia del Partido Comunista de China. El lugar está asociado a una etapa decisiva en la consolidación ideológica, política y organizativa del Partido durante la resistencia contra la agresión japonesa y en los preparativos para el período de posguerra.



Al dar la bienvenida a Tran Thanh Man y a la delegación vietnamita, Wang Haipeng, miembro del Comité Permanente del Comité Provincial del Partido de Shaanxi y secretario del Comité Municipal del Partido de Yan’an, expresó su esperanza de que la visita contribuya a impulsar los intercambios entre Yan’an y las localidades vietnamitas.



Al presentar las características de la ciudad, Wang señaló que Yan’an cuenta con una tradición revolucionaria y un importante potencial de desarrollo en los sectores de la energía, la agricultura y el turismo.



La ciudad concede gran importancia a la amistad y la cooperación con Vietnam y está dispuesta a trabajar con las localidades vietnamitas para aplicar eficazmente los consensos alcanzados por los dirigentes de alto nivel de ambos países, afirmó.



El presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man manifestó su emoción al visitar lugares vinculados a la historia revolucionaria china y a las relaciones entre Ho Chi Minh y las generaciones anteriores de dirigentes chinos.



Tras valorar los logros de desarrollo de Yan’an y los esfuerzos para preservar sus sitios históricos, propuso que la ciudad intensifique los vínculos con las localidades vietnamitas, amplíe los intercambios culturales y entre los pueblos y fomente la cooperación turística, especialmente el denominado “turismo rojo”, que sigue las huellas de los revolucionarios de ambos países.



Instó a reforzar la cooperación en la conservación y promoción del patrimonio histórico y cultural, así como a impulsar los intercambios entre ambos pueblos./.