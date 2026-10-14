Vietnam espera nuevo impulso a relaciones bilaterales con Liechtenstein

Ginebra (VNA) - La próxima visita oficial a Vietnam de la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, abrirá nuevas oportunidades para fortalecer los vínculos económicos y tecnológicos entre ambos países, según afirmó la embajadora de Vietnam en Suiza y concurrente en Liechtenstein, Chau Mai Anh.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Ginebra, la diplomática destacó que se trata de la primera visita oficial de una primera ministra de Liechtenstein a Vietnam, un acontecimiento que refleja la importancia que este país europeo concede a Vietnam y que dará un nuevo impulso al desarrollo más profundo, sustancial y efectivo de las relaciones bilaterales.



Según Mai Anh, la apertura de un nuevo capítulo en los vínculos bilaterales debe traducirse en iniciativas concretas en los ámbitos económico, tecnológico y empresarial, aprovechando la base política existente para ampliar la cooperación.



La visita se produce, además, tras la conclusión, en julio de 2026, de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Este acuerdo proporcionará un marco importante para ampliar las relaciones económicas de Vietnam con Liechtenstein y los demás miembros de la EFTA, así como para facilitar el comercio, la inversión y las alianzas empresariales.



La embajadora señaló que la principal fortaleza de Liechtenstein no reside en el tamaño de su mercado interno, sino en su capacidad para desarrollar empresas altamente especializadas, tecnológicamente avanzadas y competitivas a escala mundial. La presencia de compañías como Hilti en numerosos mercados asiáticos, incluido Vietnam, demuestra que el alcance internacional de su sector empresarial supera ampliamente las dimensiones geográficas del país.



Por ello, Vietnam considera a Liechtenstein no solo un mercado de destino, sino también un socio capaz de contribuir a aumentar el valor añadido y la competitividad de su economía.



Mai Anh expresó su expectativa de que, tras la visita, ambas partes intensifiquen la cooperación en sectores con gran potencial y fortalezas complementarias, como la industria especializada, la mecánica de precisión, la alta tecnología, la innovación, la transformación digital y los servicios financieros. Asimismo, subrayó la importancia de estrechar los vínculos entre las empresas de Liechtenstein y el ecosistema productivo, tecnológico y de innovación de Vietnam, que se encuentra en rápida expansión.

Al referirse a la experiencia de desarrollo de Liechtenstein, la embajadora enfatizó que Vietnam puede extraer lecciones de un modelo que ha basado su competitividad en la especialización, la tecnología y la innovación, en lugar de depender del tamaño de su economía.



Pese a sus dimensiones reducidas, la industria y la manufactura representan alrededor del 42% del valor añadido de Liechtenstein. Además, el 98% de sus empresas cuenta con menos de 50 empleados, mientras que la inversión en investigación y desarrollo (I+D) equivale aproximadamente al 6,2% de su Producto Interno Bruto (PIB).



La industria del país se concentra en segmentos de alto valor añadido, como la mecánica de precisión, la maquinaria, los equipos industriales y las tecnologías de medición.



Según Mai Anh, una de las principales lecciones para Vietnam consiste en ayudar a las pequeñas y medianas empresas a ir más allá de su participación en las cadenas de suministro, mediante la adquisición progresiva de capacidades tecnológicas, el desarrollo de productos especializados y una mayor proyección internacional.



La visita de Brigitte Haas podría abrir nuevas vías de cooperación mediante el establecimiento de contactos directos entre las empresas de Liechtenstein y Vietnam en ámbitos como la industria de alta tecnología, la mecánica de precisión, la automatización, la transformación digital y la innovación./.