Economía

Australia por ampliar la cooperación agrícola con Vietnam

La Federación Nacional de Agricultores de Australia busca contratar trabajadores vietnamitas y ampliar el comercio y la inversión agrícola entre ambos países.

El embajador Pham Hung Tam y el presidente de la Federación Nacional de Agricultores de Australia, Hamish McIntyre. (Foto: VNA)
El embajador Pham Hung Tam y el presidente de la Federación Nacional de Agricultores de Australia, Hamish McIntyre. (Foto: VNA)

Sídney (VNA) - Australia desea ampliar la cooperación con Vietnam en comercio, inversión y empleo agrícola, así como fortalecer los vínculos empresariales entre ambos países, afirmó el presidente de la Federación Nacional de Agricultores del país oceánico (NFF), Hamish McIntyre, durante una reunión celebrada el 13 de octubre en Canberra con el embajador vietnamita, Pham Hung Tam.

McIntyre valoró los avances del mercado agrícola vietnamita y señaló que el país figura entre los socios prioritarios para las empresas australianas. La NFF busca nuevas oportunidades de cooperación y está dispuesta a apoyar a las delegaciones vietnamitas que visiten Australia para conocer la experiencia de las explotaciones agrícolas locales.

Fundada en 1979, la NFF cuenta con unos 80.000 miembros, principalmente propietarios de explotaciones agrícolas, y 32 organizaciones afiliadas. McIntyre indicó que muchas granjas de su red necesitan contratar trabajadores agrícolas vietnamitas, mientras que las empresas australianas aspiran a aumentar las exportaciones a Vietnam de productos como carne de vacuno y ovino, vino, algodón y lana.

El dirigente expresó su esperanza de que la federación se convierta en un canal eficaz de conexión entre las empresas de ambos países y contribuya a alcanzar acuerdos de cooperación, profundizando así la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia.

Por su parte, Pham Hung Tam agradeció las propuestas de la NFF y presentó las fortalezas y el potencial del sector agrícola vietnamita, así como las prioridades del Gobierno para su desarrollo. También expuso los ámbitos en los que las localidades vietnamitas buscan atraer inversión extranjera, especialmente de Australia.

Ante el interés de las asociaciones y empresas agrícolas vietnamitas por intercambiar conocimientos y experiencias, el diplomático manifestó su disposición a facilitar el contacto directo entre la NFF y la Asociación de Agricultores de Vietnam, además de promover los vínculos con localidades y empresas interesadas.

Para concretar las oportunidades de cooperación, Pham Hung Tam propuso que la NFF conectara a empresas australianas con capacidad para colaborar en agricultura de alta tecnología, acuicultura y procesamiento de productos acuáticos. También pidió a la federación que facilitara el contacto con exportadores de prestigio para preparar la entrada de carne de canguro en el mercado vietnamita, conforme al reciente acuerdo alcanzado entre ambas partes.

Asimismo, el embajador expresó su deseo de que la NFF continúe promoviendo ante las autoridades competentes de Australia la agilización de los procedimientos para la recepción de trabajadores, con el fin de facilitar la aplicación efectiva del acuerdo bilateral sobre el envío de trabajadores agrícolas vietnamitas a ese país./.

VNA
#Nông nghiệp #Vietnam #Australia #cooperación agrícola #Hamish McIntyre
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