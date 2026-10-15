Vietnam busca eliminar obstáculos relacionados con el suelo para atraer nuevas inversiones

Hanoi (VNA) - Vietnam busca agilizar el acceso a terrenos, simplificar los procedimientos y mejorar las infraestructuras para convertir el creciente flujo de inversión extranjera directa (IED) en proyectos concretos, especialmente en sectores de alta tecnología y mayor valor añadido.



Terrenos disponibles y seguridad jurídica



Según el Ministerio de Finanzas, hasta el 30 de septiembre, la IED registrada en Vietnam alcanzó los 50,36 mil millones de dólares, un 76,4% más que en el mismo período de 2025. De esta cifra, 29,24 mil millones correspondieron a 3.108 nuevos proyectos. El desembolso de IED sumó 21.070 millones de dólares, un 12,1% más y el nivel más alto para los primeros nueve meses de los últimos cinco años.



La industria manufacturera y de procesamiento concentró unos 17,4 mil millones de dólares de IED desembolsada, el 82,6% del total. Este sector requiere grandes superficies industriales y una infraestructura integrada de electricidad, agua, logística y transporte.



Para los inversores, el desafío no es necesariamente la falta de terrenos, sino disponer de superficies adecuadas, con una situación jurídica clara y plazos previsibles. Los retrasos en la liberación del suelo, los procedimientos superpuestos y la falta de coordinación entre organismos elevan los costes y pueden restar atractivo a los proyectos.



Entre abril y finales de septiembre, las autoridades resolvieron obstáculos que afectaban a 2.535 proyectos, desbloquearon recursos por más de 68 mil millones de dólares y permitieron poner en uso 86.600 hectáreas. En total, 3.557 proyectos, con una superficie superior a 139.000 hectáreas, recibieron soluciones para superar sus dificultades.



Aunque la Ley de Tierras de 2024 aclaró las modalidades de acceso al suelo para las entidades económicas con capital extranjero, las empresas aún deben cumplir diversas disposiciones sobre inversión, planificación, construcción, medio ambiente e infraestructuras.



Según el economista Ngo Tri Long, exdirector del Instituto de Investigación de Mercados y Precios del Ministerio de Finanzas, los inversores valoran cada vez más la calidad del entorno de negocios, la rapidez de los trámites y la conectividad de las infraestructuras. No temen las regulaciones estrictas, señaló, sino los procedimientos superpuestos, las interpretaciones divergentes y la falta de claridad sobre las responsabilidades.



Por ello, los expertos recomiendan que las localidades preparen terrenos con antelación y publiquen información sobre planificación, situación jurídica, liberación del suelo, infraestructuras y obligaciones financieras. Estas condiciones son especialmente importantes para atraer proyectos de semiconductores, inteligencia artificial, centros de datos, electrónica, logística y tecnologías verdes, que también necesitan energía estable, infraestructuras digitales y personal cualificado.



La Resolución N.º 10 y la atracción de inversiones de calidad



La Resolución N.º 10-NQ/TW, emitida el 8 de junio de 2026 por el Buró Político, fija el objetivo de atraer entre 200 mil y 300 mil millones de dólares de IED registrada en el período 2026-2030. La política busca priorizar la tecnología, el conocimiento, la innovación y la productividad, en lugar de centrarse únicamente en el volumen de capital.



Su Ngoc Khuong, director sénior del Departamento de Consultoría de Inversiones de Savills Vietnam, considera que el reto consiste en aumentar la capacidad de la economía para incorporar tecnología, conocimiento y valor añadido.



En este contexto, la asignación de suelo industrial debe considerar la calidad de los proyectos, prestando atención a factores como la investigación y el desarrollo (I+D), la transferencia tecnológica, la participación de proveedores nacionales y la creación de empleos cualificados.



Las localidades deben avanzar hacia paquetes de inversión integrales que combinen terrenos disponibles, infraestructuras, servicios y procedimientos administrativos previsibles. La diferencia entre los 50,36 mil millones de dólares registrados y los 21,07 mil millones desembolsados no se explica exclusivamente por los obstáculos relacionados con el suelo, pero evidencia la importancia de mejorar la capacidad de ejecución.



Garantizar terrenos con seguridad jurídica, trámites ágiles e infraestructuras coordinadas permitirá a Vietnam reducir los riesgos para los inversores y reforzar su competitividad en la captación de capital extranjero de mayor calidad./.

VNA