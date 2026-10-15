Líder vietnamita insta a Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi a convertirse en una centro de investigación de excelencia

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó hoy a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi (HUST) a convertirse en un centro de investigación de excelencia, capaz de asumir grandes misiones nacionales, formar talentos de primer nivel, dominar tecnologías e impulsar la innovación, contribuyendo de manera concreta al desarrollo del país.



Al intervenir en la ceremonia por el 70º aniversario de la fundación de la universidad (15 de octubre de 1956- 2026) y la entrega de la Orden del Trabajo de primera clase, en Hanoi, To Lam destacó que el mayor orgullo de la institución reside en formar personas dispuestas a asumir tareas difíciles, capaces de resolver grandes desafíos y comprometidas con el país y el pueblo.



En un contexto marcado por los avances científicos y tecnológicos, la inteligencia artificial, la competencia tecnológica y las fluctuaciones de las cadenas de suministro, Vietnam necesita elevar la productividad, la calidad, la autonomía y la eficacia de la cooperación internacional. El dirigente afirmó que el país necesita, más que nunca, la inteligencia, la determinación y la creatividad de la comunidad de HUST.



Las resoluciones No. 57 y 71 del Buró Político establecen la necesidad de lograr avances decisivos en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, educación y formación. Por su parte, la Decisión No. 663, aprobada el 23 de mayo de 2025 por el Primer Ministro, establece un plan para situar a HUST entre las principales universidades de Asia y convertirla en un centro de excelencia en formación de talentos, investigación e innovación al servicio de las industrias tecnológicas y estratégicas.



Para alcanzar estos objetivos, el dirigente pidió a la universidad elaborar programas de desarrollo con metas claras y concentrar recursos en equipos de investigación de alto nivel, centros de excelencia y laboratorios compartidos. La aspiración de situarse entre las 100 y 150 mejores universidades de Asia en 2035 debe sustentarse en la calidad de la enseñanza y la investigación, el prestigio académico y las contribuciones concretas al país.



Instó a la institución a identificar y formar talentos desde una etapa temprana, vincular la enseñanza con la investigación y la producción, y prestar especial atención a las ciencias básicas, el pensamiento sistémico y la práctica.

Acto de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Fuente: VNA)



Es necesario formar ingenieros capaces de dominar el diseño y las pruebas, con responsabilidad profesional, así como especialistas preparados para dirigir grandes programas, señaló, y agregó que en la era de la inteligencia artificial, los estudiantes deben desarrollar el pensamiento innovador, la autonomía, la capacidad de verificación y la integridad académica.



En materia de investigación, la universidad debe seleccionar adecuadamente sus áreas prioritarias, reforzar sus capacidades de diseño y fabricación, ayudar a las empresas a mejorar sus procesos productivos y facilitar su participación en eslabones de mayor valor de las cadenas de suministro. Entre los ámbitos prioritarios figuran los semiconductores, la energía, el transporte, el desarrollo urbano, la salud, el medio ambiente y la prevención y respuesta ante desastres naturales. Al mismo tiempo, deberá mantener la inversión en las ciencias básicas para sentar las bases de las tecnologías del futuro.



HUST también debe convertirse en un punto de encuentro para el talento vietnamita de todo el mundo y los expertos internacionales, creando condiciones para que participen en la investigación, la enseñanza, la formación de equipos y la transferencia de tecnología. Para los especialistas que no puedan trabajar de forma permanente en Vietnam, será necesario ampliar las modalidades flexibles de cooperación, con el fin de fortalecer la investigación y desarrollar los recursos humanos nacionales.



El mandatario subrayó la necesidad de desarrollar un ecosistema de innovación que permita trasladar los resultados de la investigación a la producción y a la vida cotidiana. La cooperación entre el Estado, la universidad y las empresas debe definir con claridad las tareas, responsabilidades y beneficios, y vincular la investigación con la inversión y la aplicación de sus resultados. La institución debe garantizar recursos para la evaluación y certificación, el perfeccionamiento tecnológico, la protección de la propiedad intelectual y la producción experimental.



Junto con el desarrollo científico y tecnológico, la universidad debe preservar su cultura institucional, promover la ética científica y la integridad académica, y construir un entorno abierto y humanista que estimule la creatividad y la asimilación de los avances internacionales.



El secretario general y presidente pidió al Gobierno, los organismos centrales, los ministerios, los sectores y las autoridades locales que apoyen el desarrollo de la institución mediante la asignación de recursos, especialmente para convertir su segundo campus, en la provincia de Hung Yen, en un complejo moderno de innovación.



Expresó su confianza en que, gracias a sus 70 años de tradición y a la inteligencia, determinación y voluntad de sus sucesivas generaciones de docentes y estudiantes, HUST se convertirá en una universidad de investigación de excelencia y prestigio internacional, con una contribución activa a la construcción y defensa de la Patria.



Previamente, el dirigente y los delegados inauguraron el Espacio Interdisciplinario de Innovación de HUST. Ubicado en tres plantas del edificio Ta Quang Buu, el complejo integra áreas de diseño, simulación, creación de prototipos y pruebas de productos, y contribuirá a impulsar la investigación, la innovación y la cooperación entre la universidad y las empresas.



Durante la ceremonia, en representación de los dirigentes del Partido y del Estado, entregó la Orden del Trabajo de primera clase a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi./.