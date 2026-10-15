Vietnam acelera la puesta en marcha del programa nacional de desarrollo para 2026-2035

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una conferencia para poner en marcha el Programa de Objetivos Nacionales de Desarrollo Cultural y Social, Rural y de las Zonas de Minorías Étnicas y Montañosas para 2026-2035, con el fin de acelerar su ejecución y garantizar resultados concretos.



La reunión se celebró en formato híbrido, con conexión en línea con los comités populares de las provincias y ciudades del país. Le Minh Hung participó en calidad de jefe de la Dirección Central encargada del programa. Asistieron los viceprimeros ministros Ho Quoc Dung, vicejefe permanente de la Dirección, y Nguyen Van Thang, vicejefe del mismo organismo, junto con representantes de ministerios, sectores, organismos centrales y autoridades locales.



Al inaugurar la conferencia, Ho Quoc Dung informó que la Asamblea Nacional aprobó el 24 de agosto de 2026 la Resolución No. 46/2026/QH16, que autoriza la inversión en el programa para el período 2026-2035.



El programa integra cuatro programas nacionales de objetivos relacionados con la construcción de la nueva ruralidad, la reducción sostenible de la pobreza y el desarrollo socioeconómico de las zonas habitadas por minorías étnicas y las regiones montañosas; el desarrollo cultural, la modernización y mejora de la calidad de la educación y la formación, y la atención sanitaria, la población y el desarrollo.



Para aplicar la resolución, el Gobierno promulgó el Decreto No. 367/2026/ND-CP, del 12 de octubre de 2026, que establece los mecanismos y las políticas de ejecución. Ese mismo día, el Primer Ministro emitió la Decisión No. 1966/QD-TTg para reorganizar la Dirección Central y orientar la consolidación de los comités directivos locales.



Ho Quoc Dung señaló que la implementación debe traducir las disposiciones aprobadas en resultados concretos. Para ello, se aplicará el principio de “políticas claras, territorios definidos y beneficiarios identificados”, con una amplia descentralización que permita a las autoridades locales tomar decisiones y asumir la responsabilidad de su ejecución. Al mismo tiempo, deberán respetarse los objetivos, las políticas y los derechos de la población, que debe desempeñar un papel protagonista y no limitarse a recibir ayudas.



El viceprimer ministro pidió aclarar las responsabilidades de la Dirección Central, los ministerios y los sectores competentes, así como identificar los obstáculos que puedan dificultar la ejecución.



Durante la conferencia, el Ministerio de Finanzas presentará las disposiciones principales de la resolución y del decreto, incluidas las relativas a la planificación, asignación, gestión y uso de los recursos y las normas transitorias. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente abordará la coordinación, la distribución de responsabilidades y los mecanismos de seguimiento e información.



Por su parte, las autoridades locales expondrán la situación de los programas nacionales de objetivos en curso y plantearán las cuestiones que requieren aclaración para aplicar el programa integrado. Los ministerios y organismos competentes deberán precisar los aspectos que necesitan criterios comunes para garantizar una ejecución coordinada en el próximo período./.

VNA