Siete productos de exportación de Vietnam superan los 10 mil millones de USD en nueve meses de 2026

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Vietnam suma 15 meses de mejora en el sector manufacturero
En septiembre de 2026, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero de Vietnam se mantuvo por encima del umbral de los 50 puntos, situándose en 51,9, lo que indica una mejora más moderada de la salud del sector al cierre del tercer trimestre. Las condiciones empresariales han mejorado a lo largo de los últimos 15 meses.
Hanoi lidera nuevamente Índice de Innovación Local 2026 de Vietnam
Las diez localidades que encabezan la clasificación nacional son, en este orden: Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Hue, Da Nang, Thai Nguyen, Tay Ninh y Hung Yen.
Resultados de la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW
Tras la reestructuración del Comité Directivo Central para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, el primer ministro Le Minh Hung priorizó la implementación drástica y coordinada de muchas soluciones para alcanzar los objetivos establecidos en la Resolución N.º 57-NQ/TW.
PIB de Vietnam creció 9,01% en los primeros nueve meses de 2026
El Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam en los primeros nueve meses de este año regisó un alza interanual del 9,01%. En particular, el sector agropecuario, silvícola y pesquero creció un 4,02%, contribuyendo con un 5,35% al crecimiento del valor agregado total de la economía, el sector industrial y de la construcción (11,21% y 49,62%) y el sector de los servicios (8,69% y 45,03%).
Vietnam asciende al puesto 43 mundial en innovación
Vietnam ocupa el puesto 43 entre 139 países y economías en el Índice Global de Innovación (GII) 2026 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Vietnam reconocido como el "Destino líder de Asia" en los World Travel Awards 2026
Vietnam ha sido galardonado como el "Destino líder de Asia" por octava vez y como el "Destino de patrimonio líder de Asia" por cuarta vez en los World Travel Awards 2026.
Campaña de Voluntariado Juvenil de Verano 2026
La Campaña de Voluntariado Juvenil de Verano 2026 movilizó a 10,2 millones de jóvenes, plantó más de 9,2 millones de árboles y desplegó 13.736 equipos de alfabetización digital comunitaria en todo el país.
Índice de Capacidad de Desarrollo Turístico 2026: Vietnam sube 7 puestos, ubicándose en el lugar 52/110 economías
El Foro Económico Mundial (WEF) acaba de publicar el informe del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026. Vietnam obtuvo 4,15 puntos y ocupó el puesto 52 entre 110 economías, siete posiciones más que en 2024 y 11 más que en 2019.
Hanoi lanza campaña para reducir residuos y desperdicio de alimentos
El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, en colaboración con el Comité Popular de Hanoi, ha lanzado la campaña "Trabajamos por un mundo más limpio" para 2026 bajo el lema "De platos limpios a ciudades limpias", con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos y la generación de residuos en origen, promover la clasificación de desechos y la recuperación de recursos, así como fomentar la producción y el consumo responsables.
Vietnam realiza con éxito primer implante de dispositivo de soporte cardíaco CorHeart 6
Un paciente de 63 años se convirtió en el primero de Vietnam en recibir el implante del CorHeart 6, un dispositivo de asistencia ventricular izquierda de nueva generación.
El Día de la Gran Unidad Nacional se celebrará por primera vez en el extranjero
El Comité Permanente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam emitió el 11 de septiembre la Instrucción Nº 12/HD-MTTW-BTT sobre la organización del Día de la Gran Unidad Nacional entre la comunidad vietnamita en el extranjero. En virtud de este documento, la capital checa, Praga, fue seleccionada como sede del evento, lo que marca la primera vez que esta actividad se organiza fuera de Vietnam.
VNA gana segundo premio en la categoría de Mejor de Premios OANA 2026
La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ganó el segundo premio en la categoría de Mejor Artículo con su obra en formato longform titulada "Cultura: Motor central para el desarrollo de Hanói en los próximos 100 años". Este reconocimiento se entregó el 21 de septiembre de 2026 durante la ceremonia del 65.º aniversario de la fundación de la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA) en el marco del Foro de Medios de Comunicación de la OANA en Moscú, Rusia.
Vietnam invierte en infraestructura y equipamiento educativo para el año escolar 2025-2026
Durante el curso escolar 2025-2026, las autoridades locales seguirán reforzando la inversión en infraestructuras y edificios escolares.
Vietnam pondrá en funcionamiento la Plataforma nacional de gestión de emergencias extrahospitalarias en 2027
El Primer Ministro aprobó el proyecto “Desarrollo del sistema de emergencias extrahospitalarias para el período 2026-2030”, cuyo objetivo es construir y desarrollar un sistema integral y moderno, que garantice la recepción, atención y coordinación oportuna de las emergencias.
Vietnam logra varios resultados positivos sobre protección infantil
Durante el último tiempo, los esfuerzos de protección infantil en Vietnam han logrado varios resultados destacados, lo que contribuye a reafirmar el firme compromiso de Vietnam con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Inversión de Vietnam en el exterior se multiplica por 4,7
En los primeros ocho meses de 2026, el capital total de inversión de Vietnam en el exterior (que comprende el capital recién registrado y el ajustado) alcanzó los 2,62 mil millones de dólares, 4,7 veces más que el mismo periodo del año anterior.
Líder vietnamita destaca la educación como clave para el talento del futuro
La educación debe adelantarse para preparar los recursos humanos y el talento del futuro, con énfasis en la formación de personal de élite, la transformación digital y la IA, el fortalecimiento del papel de los docentes y el uso estratégico de los datos educativos.
Industria manufacturera de Vietnam acelera su crecimiento en agosto
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero de Vietnam subió a 53,3 puntos en agosto, lo que indica una mejora significativa del sector con respecto al mes anterior.
Visitantes extranjeros a Vietnam aumentan 14,4% en primeros ocho meses de 2026
Durante los primeros ocho meses de 2026, la actividad turística continuó manteniendo su tendencia de crecimiento. El número de visitantes internacionales que llegaron a Vietnam alcanzó los 15,9 millones, un 14,4% más que en el mismo período del año anterior.
Comercio exterior de Vietnam creció 28,7% en los primeros ocho meses
En los primeros ocho meses de 2026, el valor total de las exportaciones e importaciones de bienes alcanzó los 770,14 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado para un período de ocho meses hasta la fecha, lo que supone un aumento del 28,7 % interanual. De este total, las exportaciones crecieron un 22,4%, mientras que las importaciones aumentaron un 35,3%.