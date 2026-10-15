Vietnam celebra diálogo del primer ministro con jóvenes sobre emprendimiento e innovación

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Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, dialogará esta tarde en Hanoi con 300 jóvenes destacados de todo el país sobre el emprendimiento, la innovación y el papel de la juventud en el crecimiento económico y la creación de empleo.



Según el Ministerio del Interior, el encuentro se centrará en las políticas de empleo, la formación de recursos humanos, el apoyo al emprendimiento y el papel pionero de los jóvenes en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



El diálogo ofrecerá a los jóvenes de todo el país un espacio para expresar sus inquietudes, aspiraciones y propuestas sobre educación, orientación profesional, empleo y emprendimiento. También permitirá evaluar la aplicación de las políticas y leyes relativas a la juventud, identificar dificultades y plantear medidas para perfeccionarlas.



Entre los temas previstos figuran la mejora de la educación y la formación profesional, el desarrollo de competencias digitales y tecnológicas, el dominio de idiomas extranjeros y la adaptación a las exigencias del mercado laboral. Asimismo, se debatirán soluciones para elevar la cualificación profesional y la productividad, y satisfacer la demanda de personal en nuevos sectores y ámbitos de la economía digital.



Otro eje prioritario será facilitar el acceso de los jóvenes a la formación profesional, el empleo, el capital, el crédito, la tierra y los avances científicos y tecnológicos. También se abordarán el apoyo a la investigación y la transferencia tecnológica, así como la aplicación de la inteligencia artificial en la producción y los negocios.



El programa examinará además medidas para facilitar la creación y el desarrollo de empresas, cooperativas y negocios familiares, y favorecer la participación de los jóvenes en las cadenas de valor y suministro y en los mercados nacionales e internacionales.



El encuentro permitirá intercambiar directamente opiniones con el primer ministro y los dirigentes de los ministerios y organismos competentes. Las propuestas serán recopiladas y respondidas según las atribuciones de cada entidad, mientras que las cuestiones que requieran estudios adicionales o coordinación interinstitucional recibirán seguimiento después del diálogo.

Foto ilustrada: El entonces primer ministro Pham Minh Chinh interviene en el diálogo con los jóvenes vietnamitas de 2025. (Foto: VNA)



Según el plan previsto, las conclusiones se recogerán para asesorar al primer ministro en la elaboración de un documento de directrices posterior al encuentro. Las autoridades también supervisarán las recomendaciones de los jóvenes e instarán a los organismos competentes a resolverlas.



La juventud vietnamita desempeña un papel cada vez más activo en el estudio, la investigación, el trabajo, el emprendimiento y la aplicación de la ciencia y la tecnología, además de contribuir a las actividades comunitarias y al desarrollo nacional.



En un contexto en el que Vietnam acelera el desarrollo científico y tecnológico y la transformación de su modelo de crecimiento, el emprendimiento y la innovación ofrecen nuevas oportunidades para que los jóvenes desarrollen su talento, construyan sus carreras y contribuyan al crecimiento económico y a la creación de empleo./.