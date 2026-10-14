Vietnam busca posicionarse como imán de talento en datos y desarrollo tecnológico

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung firmó un decreto que establece mecanismos para impulsar la innovación y la explotación de datos nacionales, así como las actividades del Centro de Innovación y Explotación de Datos, dependiente del Centro Nacional de Datos.

El Decreto No. 386/2026/ND-CP, fechado el 12 de octubre, consta de cinco capítulos y 54 artículos, que establecen mecanismos para atraer a expertos y jóvenes talentos, promover iniciativas innovadoras, facilitar el acceso a los datos y su explotación, movilizar financiación y capital de riesgo, crear espacios especializados para la innovación en datos e impulsar el desarrollo de productos y servicios de datos, así como de la economía de los datos.

La normativa se aplica al centro y a los organismos, organizaciones y personas, tanto vietnamitas como extranjeros, que participen en actividades de innovación y explotación de datos en Vietnam.

En particular, además de establecer criterios específicos para los expertos y jóvenes talentos, el artículo 5 del decreto contempla mecanismos para atraerlos a las actividades de innovación y explotación de datos. Los beneficiarios que cumplan los requisitos podrán acceder a una o varias políticas preferenciales en materia de contratación, apoyo financiero, formación e investigación científica.

Según el decreto, los organismos y organizaciones podrán suscribir acuerdos especiales con expertos y jóvenes talentos sobre salarios, bonificaciones, derechos de propiedad intelectual, derechos de explotación de los resultados de investigación y distribución de los beneficios generados por productos, servicios, iniciativas y valor añadido derivados de la innovación y explotación de datos. Estos acuerdos deberán garantizar la transparencia y el equilibrio de intereses entre el Estado, las organizaciones empleadoras y los expertos o jóvenes talentos.

Los ingresos se determinarán en función del cumplimiento de las tareas asignadas, los cargos desempeñados, los productos entregados, el nivel de contribución y los resultados obtenidos. Los responsables de los organismos y organizaciones estarán facultados para aprobar los ingresos, las bonificaciones y los porcentajes de distribución de beneficios, previa consulta a las unidades profesionales pertinentes o a los consejos de evaluación.

En el caso de las tareas financiadas con cargo al presupuesto estatal, la autoridad competente para su aprobación deberá ajustarse a la legislación sobre gestión presupuestaria, ciencia y tecnología, innovación y demás disposiciones pertinentes.

La financiación podrá proceder de las asignaciones del presupuesto estatal destinadas a las tareas encomendadas, de los ingresos legales de las unidades correspondientes o de recursos movilizados mediante la participación social, patrocinios y ayudas, de conformidad con la legislación. Los gastos deberán destinarse a los fines previstos, mantenerse dentro de los presupuestos aprobados, contar con documentación justificativa y estar sujetos a mecanismos de control interno.

Los expertos y jóvenes talentos disfrutarán de los incentivos más favorables disponibles en virtud de la legislación sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, incluidas exenciones equivalentes a las contempladas en el marco de políticas financieras aplicable a los centros financieros internacionales de Vietnam.

Los beneficiarios de estos incentivos deberán comprometerse a cumplir las tareas asignadas, entregar los productos y resultados previstos, respetar los plazos de ejecución y observar la legislación, los acuerdos, los contratos o las decisiones de asignación de tareas correspondientes.

Los incentivos podrán darse por terminados, modificarse o retirarse, de conformidad con los acuerdos, contratos, decisiones de concesión y disposiciones legales aplicables, si los beneficiarios incumplen los compromisos relativos a los resultados, vulneran sus obligaciones, hacen un uso indebido de los incentivos, dejan de reunir los requisitos exigidos o incurren en fraude o infracciones deliberadas de la ley.

No obstante, los incentivos no se retirarán por riesgos objetivos previamente identificados, comunicados y gestionados conforme a los procedimientos establecidos, ni por experimentos fallidos que se encuentren dentro de los márgenes de riesgo aceptados para las actividades de ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo con el artículo 52 del decreto y otras disposiciones pertinentes.

El decreto entrará en vigor el 1 de diciembre de 2026./.



