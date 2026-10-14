Cie-Tec

Vietnam busca posicionarse como imán de talento en datos y desarrollo tecnológico

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung firmó un decreto que establece mecanismos para impulsar la innovación y la explotación de datos nacionales, así como las actividades del Centro de Innovación y Explotación de Datos, dependiente del Centro Nacional de Datos.

Estudiantes de la Universidad de Ciencia y Tecnología (Universidad de Da Nang) presentan productos tecnológicos. (Foto: Khoa Chuong/VNA)
Estudiantes de la Universidad de Ciencia y Tecnología (Universidad de Da Nang) presentan productos tecnológicos. (Foto: Khoa Chuong/VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung firmó un decreto que establece mecanismos para impulsar la innovación y la explotación de datos nacionales, así como las actividades del Centro de Innovación y Explotación de Datos, dependiente del Centro Nacional de Datos.

El Decreto No. 386/2026/ND-CP, fechado el 12 de octubre, consta de cinco capítulos y 54 artículos, que establecen mecanismos para atraer a expertos y jóvenes talentos, promover iniciativas innovadoras, facilitar el acceso a los datos y su explotación, movilizar financiación y capital de riesgo, crear espacios especializados para la innovación en datos e impulsar el desarrollo de productos y servicios de datos, así como de la economía de los datos.

La normativa se aplica al centro y a los organismos, organizaciones y personas, tanto vietnamitas como extranjeros, que participen en actividades de innovación y explotación de datos en Vietnam.

En particular, además de establecer criterios específicos para los expertos y jóvenes talentos, el artículo 5 del decreto contempla mecanismos para atraerlos a las actividades de innovación y explotación de datos. Los beneficiarios que cumplan los requisitos podrán acceder a una o varias políticas preferenciales en materia de contratación, apoyo financiero, formación e investigación científica.

Según el decreto, los organismos y organizaciones podrán suscribir acuerdos especiales con expertos y jóvenes talentos sobre salarios, bonificaciones, derechos de propiedad intelectual, derechos de explotación de los resultados de investigación y distribución de los beneficios generados por productos, servicios, iniciativas y valor añadido derivados de la innovación y explotación de datos. Estos acuerdos deberán garantizar la transparencia y el equilibrio de intereses entre el Estado, las organizaciones empleadoras y los expertos o jóvenes talentos.

Los ingresos se determinarán en función del cumplimiento de las tareas asignadas, los cargos desempeñados, los productos entregados, el nivel de contribución y los resultados obtenidos. Los responsables de los organismos y organizaciones estarán facultados para aprobar los ingresos, las bonificaciones y los porcentajes de distribución de beneficios, previa consulta a las unidades profesionales pertinentes o a los consejos de evaluación.
En el caso de las tareas financiadas con cargo al presupuesto estatal, la autoridad competente para su aprobación deberá ajustarse a la legislación sobre gestión presupuestaria, ciencia y tecnología, innovación y demás disposiciones pertinentes.

La financiación podrá proceder de las asignaciones del presupuesto estatal destinadas a las tareas encomendadas, de los ingresos legales de las unidades correspondientes o de recursos movilizados mediante la participación social, patrocinios y ayudas, de conformidad con la legislación. Los gastos deberán destinarse a los fines previstos, mantenerse dentro de los presupuestos aprobados, contar con documentación justificativa y estar sujetos a mecanismos de control interno.

Los expertos y jóvenes talentos disfrutarán de los incentivos más favorables disponibles en virtud de la legislación sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, incluidas exenciones equivalentes a las contempladas en el marco de políticas financieras aplicable a los centros financieros internacionales de Vietnam.

Los beneficiarios de estos incentivos deberán comprometerse a cumplir las tareas asignadas, entregar los productos y resultados previstos, respetar los plazos de ejecución y observar la legislación, los acuerdos, los contratos o las decisiones de asignación de tareas correspondientes.

Los incentivos podrán darse por terminados, modificarse o retirarse, de conformidad con los acuerdos, contratos, decisiones de concesión y disposiciones legales aplicables, si los beneficiarios incumplen los compromisos relativos a los resultados, vulneran sus obligaciones, hacen un uso indebido de los incentivos, dejan de reunir los requisitos exigidos o incurren en fraude o infracciones deliberadas de la ley.

No obstante, los incentivos no se retirarán por riesgos objetivos previamente identificados, comunicados y gestionados conforme a los procedimientos establecidos, ni por experimentos fallidos que se encuentren dentro de los márgenes de riesgo aceptados para las actividades de ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo con el artículo 52 del decreto y otras disposiciones pertinentes.

El decreto entrará en vigor el 1 de diciembre de 2026./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #atracción de talentos #expertos #jóvenes talentos #innovación #explotación de datos #Centro Nacional de Datos #transformación digital #investigación científica #incentivos fiscales #economía de los datos
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Tecnología cuántica podría marcar el rumbo del mundo durante muchos años. (Foto: VNA)

Visión a largo plazo para el desarrollo de la tecnología cuántica en Vietnam

Tras más de un año de implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW, aprobada el 22 de diciembre de 2024 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, la tecnología cuántica ha pasado a ocupar una posición central y figura entre las tecnologías y productos estratégicos.

Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh impulsa la atracción de talento tecnológico

Ciudad Ho Chi Minh prevé completar en el tercer trimestre de 2026 la primera fase de su proceso de contratación de arquitectos jefe y expertos líderes en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, según una directiva emitida el 20 de julio por el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Manh Cuong.

Ver más

El grupo vietnamita FPT inaugura su oficina en Egipto. Foto: VNA

Grupo tecnológico vietnamita FPT abre oficina en Egipto

El grupo vietnamita FPT inauguró la víspera su oficina en Egipto, denominada FPT Egypt, un paso que marca su entrada en el mercado africano y abre nuevas oportunidades de cooperación tecnológica entre Vietnam y la región.

Delegados en la apertura. (Fuente: VNA)

Hanoi acoge tres ferias internacionales de tecnología industrial

Tres exposiciones internacionales sobre procesamiento y envasado, ingeniería de precisión y manufactura, y electrónica y semiconductores se inauguraron hoy en Hanoi, con el objetivo de conectar tecnologías, empresas y oportunidades de cooperación y contribuir a una mayor integración de Vietnam en las cadenas de suministro globales.

Transformación digital dinamiza la provincia más meridional de Vietnam

Transformación digital dinamiza la provincia más meridional de Vietnam

En la provincia survietnamita de Ca Mau, los modelos de transformación digital como mercados digitales, aldeas digitales y sistemas inteligentes de seguridad pública están ayudando a las autoridades a agilizar los trámites administrativos y construir una economía y una sociedad digitales.

Resultados de la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW

Resultados de la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW

Tras la reestructuración del Comité Directivo Central para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, el primer ministro Le Minh Hung priorizó la implementación drástica y coordinada de muchas soluciones para alcanzar los objetivos establecidos en la Resolución N.º 57-NQ/TW.

Los resultados de la investigación científica contribuyen a elevar entre un 20% y un 30% la eficiencia de la producción agrícola. Foto ilustrativa: Bich Hong/Bnews.vnanet.vn

Ciencia, tecnología y datos impulsan el crecimiento de la agricultura y el medio ambiente

La aplicación de los resultados de investigación a la producción, el desarrollo de tecnologías estratégicas y la construcción de bases de datos y sistemas de trazabilidad están sentando bases importantes para elevar la productividad, la calidad, el valor añadido y la eficiencia en el uso de los recursos en los sectores de agricultura y medio ambiente.