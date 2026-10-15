Economía

Vietnam vinculará incentivos a IED con desarrollo de proveedores nacionales

Vietnam estudia condicionar los incentivos a la inversión extranjera a compromisos de transferencia tecnológica y desarrollo de proveedores nacionales para elevar la tasa de localización y reforzar la competitividad industrial.

Línea de producción en la planta de fabricación inteligente de Yadea Vietnam, un proyecto con una inversión de más de 100 millones de dólares, ubicada en el Parque Industrial Tan Hung, provincia de Bac Ninh. Foto: VNA
Línea de producción en la planta de fabricación inteligente de Yadea Vietnam, un proyecto con una inversión de más de 100 millones de dólares, ubicada en el Parque Industrial Tan Hung, provincia de Bac Ninh. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - La tasa de localización en las cadenas de producción de las empresas de inversión extranjera directa (IED) en Vietnam se sitúa actualmente en apenas el 20-25%, mientras que la transferencia de tecnología sigue siendo limitada, por lo que vincular los incentivos a la inversión con compromisos para desarrollar proveedores nacionales podría fortalecer los vínculos productivos, aumentar el valor añadido y mejorar la competitividad de las empresas vietnamitas.

Transferencia de tecnología, un cuello de botella

El sector de la IED representa una proporción importante de las exportaciones de Vietnam, pero gran parte de su valor depende de materias primas y componentes importados. El valor añadido nacional representa menos del 50%, mientras que las empresas vietnamitas participan principalmente en actividades de ensamblaje y fabricación de bajo valor añadido.

Bui Thu Thuy, subdirectora de la Agencia de Inversión Extranjera del Ministerio de Finanzas, señaló que, según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre 2006 y 2016 se registraron en el país unos 600 contratos de transferencia de tecnología, menos del 4,3% del total de proyectos de IED.

Entre 2018 y 2022 se registraron alrededor de 400 contratos, la mayoría de ellos de transferencia interna entre las empresas matrices y sus filiales en Vietnam. Estas operaciones se centraron principalmente en asistencia técnica (77%), formación (71%) y procesos de producción (73%), mientras que la transferencia de activos de propiedad intelectual representó solo el 13%.

Según Bui Thu Thuy, esta situación limita la capacidad de las empresas nacionales para absorber y mejorar tecnologías, un factor clave para impulsar el crecimiento basado en el conocimiento y la tecnología desarrollada internamente.

La Resolución No. 10-NQ/TW, aprobada el 8 de junio de 2026 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera, establece un cambio de enfoque: pasar de la captación pasiva de capitales a la selección proactiva de inversiones de calidad, con tecnologías avanzadas y capacidad para generar efectos positivos en la economía nacional.

El Ministerio de Finanzas estudia modificar y complementar la Ley de Inversiones para vincular los incentivos con compromisos de transferencia tecnológica, formación de recursos humanos, asistencia técnica y desarrollo de proveedores vietnamitas.

Fortalecer la competitividad del ecosistema productivo

La Resolución No. 10-NQ/TW fija el objetivo de que, para 2030, unas 10.000 empresas nacionales participen en las cadenas de valor y suministro de las compañías de IED, incluidas entre 500 y 1.000 proveedoras de primer nivel. El Programa de Desarrollo de la Industria Auxiliar para el período 2026-2035, aprobado mediante la Decisión No. 929/2026/QD-TTg, orienta las medidas de apoyo hacia los requisitos técnicos, los estándares de calidad y los niveles de localización exigidos por las empresas líderes.

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Línea de producción robótica automatizada en la empresa CAYI Technology Vietnam, Parque Industrial Yen Phong II-C, provincia de Bac Ninh. Foto: VNA

Bui Thu Thuy indicó que muchas compañías extranjeras desean aumentar sus compras a proveedores vietnamitas, pero la capacidad de las empresas nacionales para satisfacer sus requisitos sigue siendo un desafío.

Las experiencias de Malasia y Tailandia muestran que se pueden ofrecer ayudas a las empresas de IED que inviertan en formación, asesoramiento, asistencia técnica y desarrollo de proveedores locales. Este enfoque contempla compromisos concretos de los inversores a cambio de incentivos especiales.

Cha Ji Ho, subdirector general del Centro de Compras de Samsung Vietnam, afirmó que su empresa está pasando de apoyar la mejora de la capacidad productiva a desarrollar competencias especializadas y construir un ecosistema de proveedores en el país. Sus programas de apoyo se ampliarán desde Bac Ninh y Ciudad Ho Chi Minh a Phu Tho, Hai Phong y Thai Nguyen, con una mayor cooperación con proveedores locales.

Samsung Vietnam propone establecer un mecanismo sistemático de cooperación entre el Gobierno, la compañía y las empresas vietnamitas, respaldado por una base de datos de proveedores y un marco claro de políticas y apoyo. También plantea publicar anualmente un “Libro Blanco sobre el Desarrollo de Proveedores”.

Estas medidas buscan elevar la tasa de localización, ampliar la participación de las empresas nacionales en las cadenas de suministro y construir alianzas sostenibles que refuercen la competitividad de todo el ecosistema productivo de Vietnam./.

VNA
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