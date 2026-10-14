Economía

Vietnam y EE.UU. avanzan hacia una cooperación económica y comercial de mayor calidad

Vietnam y Estados Unidos buscan ampliar la cooperación en semiconductores, inteligencia artificial, energías limpias e innovación, mientras refuerzan la trazabilidad y la calidad de los productos para el mercado estadounidense.

En la Cumbre Empresarial Vietnam - Estados Unidos. (Fuente: VNA)
En la Cumbre Empresarial Vietnam - Estados Unidos. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam y Estados Unidos buscan abrir una nueva etapa de cooperación económica y comercial centrada en las tecnologías avanzadas, la innovación y las cadenas de suministro sostenibles, al tiempo que refuerzan la transparencia sobre el origen de las mercancías para responder a los requisitos cada vez más estrictos del mercado estadounidense.

Hanoi acogió el 14 de octubre la novena Cumbre Empresarial Vietnam-Estados Unidos y el seminario “Mercado estadounidense 2026: oportunidades, desafíos y soluciones innovadoras”, organizados conjuntamente por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Vietnam (AmCham) y la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) para promover los intercambios económicos y comerciales bilaterales.

En la cumbre, el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, señaló que, tras más de tres años de aplicación del marco de Asociación Estratégica Integral, los vínculos económicos entre ambos países entran en una nueva etapa de desarrollo. Pese a las fluctuaciones globales, Vietnam registró un crecimiento económico del 9,01% en los primeros nueve meses de 2026, atrajo más de 50 mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) registrada y alcanzó un comercio exterior de unos 888 mil millones de dólares.

De cara a la próxima etapa, Vietnam modificará su enfoque de desarrollo. En consonancia con la Resolución No. 10-NQ/TW, el país pasará de atraer proyectos de inversión individuales a desarrollar plataformas de inversión articuladas en torno a grupos sectoriales y ecosistemas de innovación, explicó el dirigente.

Las prioridades de cooperación abarcan cinco ámbitos: semiconductores e inteligencia artificial (IA), energías limpias, cadenas de suministro sostenibles, innovación y formación de recursos humanos altamente cualificados. Para avanzar en estos campos, el Gobierno acelerará las reformas institucionales, eliminará obstáculos en materia de infraestructura y adoptará un enfoque más orientado a facilitar el desarrollo.

Pham Gia Tuc también instó a Estados Unidos a garantizar evaluaciones objetivas y equilibradas en las investigaciones comerciales y a concluir cuanto antes las negociaciones del Acuerdo de Comercio Recíproco, con el fin de facilitar un acceso más estable de los productos vietnamitas al mercado estadounidense.

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El viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, interviene en el evento. (Fuente: VNA)

Sin embargo, las oportunidades de cooperación coexisten con requisitos cada vez más estrictos para los productos importados. Durante el seminario, el vicepresidente de la VCCI Hoang Quang Phong advirtió que las empresas vietnamitas deben superar un modelo centrado exclusivamente en la exportación de materias primas y productos sin procesar. En su lugar, necesitan desarrollar marcas propias y avanzar hacia actividades de mayor valor añadido en el mercado de destino.

Por su parte, Tran Thanh Hai, subdirector del Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que las políticas comerciales estadounidenses se articulan actualmente en torno a cinco pilares: reciprocidad, equilibrio comercial, seguridad económica, fortalecimiento de la producción nacional y seguridad de las cadenas de suministro.

En este contexto, la transparencia sobre el origen de las materias primas resulta esencial. Las empresas vietnamitas que se limiten al procesamiento y ensamblaje podrían tener dificultades para mantener su presencia en el mercado ante unas barreras técnicas cada vez más complejas. No obstante, garantizar la trazabilidad no basta por sí solo: mientras la economía siga concentrada en actividades de bajo valor añadido, será difícil lograr un avance sustancial.

Al repasar los 30 años de desarrollo del comercio bilateral, durante los cuales el intercambio comercial entre ambos países se multiplicó casi 300 veces, el exconsejero comercial de Vietnam en Estados Unidos An The Dung advirtió sobre los riesgos asociados a los cambios en las políticas comerciales, la calidad de los productos y las disputas legales.

El experto recomendó que las empresas establezcan de antemano mecanismos de prevención y defensa y controlen rigurosamente sus procesos productivos, especialmente en sectores sensibles como la inocuidad alimentaria. También instó al empresariado a estudiar los riesgos derivados de las políticas comerciales y normalizar sus procedimientos de gestión.

La divulgación proactiva de información, la trazabilidad y la mejora de la calidad de los productos serán fundamentales para que las mercancías vietnamitas amplíen su presencia y consoliden su posición en el mercado estadounidense./.

VNA
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