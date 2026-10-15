Vietnam aporta propuestas al Foro de Nueva Economía Bloomberg 2026 en India

Nueva Delhi (VNA) - La viceministra de Relaciones Exteriores Nguyen Minh Hang afirmó el apoyo de Vietnam a un sistema de comercio multilateral abierto y basado en normas, durante la octava edición del Foro de Nueva Economía Bloomberg (NEF), celebrada los días 13 y 14 de octubre en Nueva Delhi, India.



El foro, bajo el lema “Un mundo en transformación: configuración de nuevas palancas de poder”, reunió a más de 500 dirigentes gubernamentales, empresarios, inversores, fundadores de empresas tecnológicas y destacados expertos internacionales.



En el marco del evento, Minh Hang asistió a una sesión de trabajo de alto nivel durante el desayuno y participó en una mesa redonda sobre el futuro del comercio, las cadenas de suministro y la inversión global. La sesión fue copresidida por el ministro indio de Comercio e Industria, Piyush Goyal, y la exsecretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo.



En su intervención, la subtitular señaló que la competencia geopolítica influye cada vez más en el comercio, la inversión y las cadenas de suministro mundiales. Estas últimas se han convertido en instrumentos estratégicos para garantizar la seguridad económica, mientras que la inteligencia artificial (IA), las nuevas tecnologías y la transformación digital están redefiniendo el comercio y la inversión.



La viceministra destacó los desafíos que afrontan las economías en desarrollo con un alto grado de apertura en un contexto internacional cada vez más volátil. Subrayó que la diversificación de las cadenas de suministro y la adaptación de las reglas comerciales globales deben garantizar la inclusión y generar beneficios amplios para todos los países, especialmente los que están en desarrollo.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





Informó de que, en los primeros nueve meses de 2026, Vietnam registró un crecimiento del producto interno bruto (PIB) superior al 9%, un comercio total cercano a los 890 mil millones de dólares y una inversión extranjera directa (IED) registrada de más de 50 mil millones de dólares, un aumento superior al 75% respecto al mismo período del año anterior. Estos resultados reflejan, señaló, el papel de Vietnam como factor de estabilidad estratégica en las cadenas de suministro globales.



En la nueva etapa de desarrollo, Vietnam está orientando la captación de IED hacia la calidad, más allá de las actividades de producción y ensamblaje, dijo, y agregó que el país prioriza proyectos de alto valor añadido, la transferencia de tecnología y una mayor integración de las empresas nacionales en las cadenas de valor junto con las compañías con inversión extranjera.



Afirmó que Vietnam mantiene un control estricto del origen de las mercancías para prevenir el fraude de origen y el transbordo ilegal.



Al margen del foro, la viceministra se reunió con altos dirigentes de India y otros países de la región, así como con representantes empresariales, para profundizar la cooperación en diversos ámbitos y explorar nuevas oportunidades de inversión en Vietnam.



En sus encuentros con Michael Bloomberg y altos directivos del grupo de medios, Minh Hang agradeció a Bloomberg por invitar a Vietnam al evento y abordó medidas para ampliar la cooperación, especialmente en comunicación y promoción de la imagen y el entorno de inversión del país con motivo de APEC 2027. A su vez, Bloomberg valoró el papel y las perspectivas de desarrollo económico de Vietnam y expresó su disposición a coordinar estrechamente las actividades de comunicación relacionadas con el Año del APEC 2027./.