Vietnam y Azerbaiyán acuerdan ampliar la cooperación en sectores estratégicos

Bakú (VNA) - La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, se reunió en Bakú con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y la primera vicepresidenta, Mehriban Aliyeva, para abordar medidas destinadas a fortalecer la Asociación Estratégica bilateral.



El encuentro tuvo lugar al margen de la séptima Cumbre de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA).



Ilham Aliyev agradeció a Vietnam el envío de una delegación de alto nivel encabezada por Vo Thi Anh Xuan a la cumbre, lo que refleja la importancia que Hanoi concede a este mecanismo y su apoyo a la presidencia azerbaiyana. También destacó los tradicionales lazos de amistad y las numerosas similitudes entre ambos países.



El mandatario recordó los sentimientos de amistad hacia Vietnam de las sucesivas generaciones de dirigentes azerbaiyanos y evocó su visita al país en 2014, durante la cual se reencontró con amigos y estudiantes vietnamitas a quienes había conocido anteriormente.



Aliyev reafirmó la importancia que Azerbaiyán concede a las relaciones con Vietnam y valoró los resultados de la cooperación bilateral en los últimos años. Señaló que ambos países desarrollan proyectos concretos en el sector energético con la participación de empresas líderes de cada parte. Asimismo, indicó que aumenta el interés de los inversores vietnamitas por Azerbaiyán y de las empresas azerbaiyanas por las oportunidades de inversión, cooperación y comercio en Vietnam.



Coincidió con las propuestas de Vo Thi Anh Xuan para aplicar eficazmente los acuerdos firmados durante la visita de Estado a Azerbaiyán, en 2025, del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, con el fin de desarrollar una Asociación Estratégica más sustancial y eficaz, en beneficio de ambos pueblos.



Por su parte, la vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan transmitió los saludos del secretario general y presidente To Lam y de otros dirigentes vietnamitas a Aliyev y a los dirigentes de Azerbaiyán. También felicitó al país por sus logros socioeconómicos y por el fortalecimiento de su posición en la región y en el ámbito internacional.



La vicepresidenta reafirmó el agradecimiento de Vietnam por la valiosa ayuda de Azerbaiyán durante la lucha por la reunificación nacional y en la actual etapa de construcción del país. Destacó especialmente su contribución a la formación de profesionales altamente cualificados para la industria petrolera vietnamita, así como el papel de las organizaciones, los fondos y los intercambios entre los pueblos en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, se reunió en Bakú con la primera vicepresidenta de Azerbaiyán, Mehriban Aliyeva. (Foto: VNA)

Al recordar que la visita del secretario general y presidente To Lam a Azerbaiyán en 2025 elevó las relaciones al nivel de Asociación Estratégica, Vo Thi Anh Xuan propuso ampliar la cooperación económica, comercial y de inversión, y profundizar los vínculos en ámbitos en los que Azerbaiyán cuenta con fortalezas y Vietnam tiene necesidades, como el petróleo y el gas, la energía, el transporte, la agricultura, el turismo, la educación y formación, la ciencia y la tecnología y la innovación.



Ambas partes acordaron mantener los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel, intensificar la cooperación entre ministerios, organismos y localidades, y aprovechar los mecanismos bilaterales para concretar los acuerdos alcanzados.



También coincidieron en facilitar la cooperación empresarial y seguir explorando oportunidades conjuntas de prospección y explotación de petróleo y gas en ambos países. Asimismo, acordaron estudiar la posibilidad de eximir de visado a los titulares de pasaportes ordinarios, fomentar la apertura de vuelos directos y ampliar los intercambios entre los pueblos y la cooperación en cultura, educación y turismo.



Además, convinieron en ampliar la cooperación en sectores como la minería y la fundición de aluminio, intensificar las consultas y la coordinación en los foros multilaterales y regionales, y promover el multilateralismo, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, contribuyendo a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regional y mundial./.