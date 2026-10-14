Máximo dirigente vietnamita recibe al vicepremier y titular de Defensa de Camboya

Hanoi (VNA)– El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibió hoy a Tea Seiha, miembro del Comité Permanente del Partido Popular de Camboya, vicepremier y ministro de Defensa de ese país, quien realiza una visita oficial a Vietnam para participar en el Encuentro anual de los ministros de Defensa de los tres países y en el ejercicio conjunto de los ejércitos de Vietnam, Camboya y Laos.



Durante el encuentro, el líder destacó la importancia de la visita de Tea Seiha para poner en práctica los entendimientos comunes y los acuerdos alcanzados por los dirigentes de alto nivel de ambos países, contribuyendo así a profundizar las relaciones entre Vietnam y Camboya, así como la cooperación entre sus respectivos ejércitos.



Subrayó que Vietnam y Camboya son países vecinos con una larga tradición de amistad, y que sus ejércitos y pueblos han permanecido codo con codo en la lucha por la independencia y la libertad. Asimismo, agradeció a Camboya su constante apoyo y las facilidades brindadas a las labores de búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires vietnamitas en territorio camboyano, y pidió a la parte camboyana que continúe colaborando en esta labor de profundo significado humanitario.



Expresó su satisfacción por el desarrollo sustantivo y eficaz de las relaciones bilaterales en los últimos tiempos, en las que la confianza política se ha consolidado continuamente y la cooperación en defensa y seguridad sigue constituyendo uno de los pilares fundamentales.



También valoró los resultados de las conversaciones entre las delegaciones de ambos ministerios de Defensa y afirmó que el Partido y el Estado vietnamitas seguirán respaldando y facilitando una cooperación bilateral en defensa cada vez más estrecha y efectiva.



Propuso que ambos ministerios continúen intensificando el intercambio de información y el apoyo mutuo para mantener la estabilidad política y garantizar la seguridad de cada país; mejoren la coordinación en la gestión y protección de la frontera común, y faciliten las labores de delimitación y demarcación fronterizas, así como la formalización jurídica de los avances alcanzados.



Asimismo, instó a reforzar la coordinación y el apoyo a los ministerios, sectores y autoridades locales para mejorar la conectividad de las infraestructuras, el comercio y el desarrollo económico en las zonas fronterizas, contribuyendo a una mayor integración de ambas economías y al objetivo de elevar el comercio bilateral hasta los 20.000 millones de dólares.



Por su parte, Tea Seiha felicitó a Vietnam por los logros alcanzados en diversos ámbitos en los últimos tiempos bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam. Expresó su confianza en que el país continuará avanzando con fuerza y cumplirá con éxito sus objetivos estratégicos de desarrollo.



Manifestó su agradecimiento por el apoyo material y espiritual que Vietnam ha brindado a Camboya durante los últimos años en la construcción, defensa y desarrollo nacional, así como por la cooperación y la asistencia del Ministerio de Defensa y del Ejército Popular de Vietnam.



Al informar sobre los positivos resultados de las conversaciones entre ambos ministerios de Defensa y la firma del Plan de Cooperación para 2027, Tea Seiha afirmó que seguirá orientando al Ministerio de Defensa y al Ejército Real de Camboya para que coordinen estrechamente con sus homólogos vietnamitas la implementación eficaz de los acuerdos de cooperación.



Destacó que la amistad entre Vietnam y Camboya tiene un significado especial y constituye un patrimonio inestimable que debe preservarse, cultivarse, consolidarse y desarrollarse en beneficio de las generaciones futuras.



Asimismo, aseguró que ambas partes coordinarán la organización de actividades concretas para conmemorar en 2027 el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, con el fin de fomentar el entendimiento mutuo y profundizar la solidaridad y la amistad entre los pueblos y los ejércitos de ambos países.



Con motivo de la ocasión, el secretario general y presidente To Lam transmitió sus saludos al rey Norodom Sihamoni, al presidente del Partido Popular de Camboya y del Senado, Hun Sen, y a los demás dirigentes de alto nivel de Camboya./.

VNA