Premier vietnamita recibe al alcalde de Hamburgo para reforzar los lazos económicos

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy a Peter Tschentscher, alcalde y primer burgomaestre de Hamburgo, uno de los principales centros económicos de Alemania y uno de los mayores puertos de transbordo de Europa y del mundo.

En la cita, el jefe de Gobierno expresó su confianza en que la visita de Tschentscher obtendrá resultados concretos y sentará las bases para intensificar la cooperación entre Vietnam y Hamburgo, contribuyendo al desarrollo profundo, eficaz y sustancial de la Asociación Estratégica entre Vietnam y Alemania.

El premier indicó que la cooperación entre los dos países se ha desarrollado con fuerza en numerosos ámbitos, convirtiendo a Alemania en uno de los principales socios comerciales de Vietnam y un importante socio para la colaboración al desarrollo dentro de la Unión Europea (UE).

Tras informar sobre la situación socioeconómica de Vietnam, el jefe de Gobierno afirmó que el país desea seguir colaborando con socios fiables, entre ellos Alemania y Hamburgo, para alcanzar sus objetivos estratégicos de desarrollo.

Propuso reforzar la cooperación entre Hamburgo y las localidades vietnamitas en sectores en los que la ciudad alemana cuenta con ventajas, como los puertos marítimos, la logística, la economía marítima, la transición ecológica y las ciudades inteligentes.

También instó a impulsar el comercio y las inversiones, así como a promover los productos y servicios vietnamitas en el mercado alemán, facilitando su adaptación a la demanda local y aprovechando eficazmente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA).

El primer ministro alentó a las empresas de Hamburgo a invertir en Vietnam en ámbitos como la transición ecológica y las energías renovables.

Además, pidió facilitar los vínculos entre las empresas vietnamitas y el clúster de energías renovables de Hamburgo, así como su participación en las cadenas mundiales de suministro de energía eólica marina, además de compartir experiencias en el desarrollo de energías limpias.

Subrayó que Vietnam aspira a desarrollar su economía marítima, sus puertos y sus servicios logísticos, y propuso convertir estos sectores en prioridades de la cooperación con Alemania y Hamburgo.

Abogó además por intensificar el intercambio de experiencias entre el puerto de Hamburgo y los principales puertos vietnamitas, así como la colaboración en transporte, ciencia y tecnología, innovación, educación superior, formación profesional según el modelo dual alemán y desarrollo sostenible, especialmente en proyectos de transición energética y fortalecimiento de la resiliencia.

Por otro lado, el premier agradeció a Hamburgo su apoyo a la integración y el desarrollo de la comunidad vietnamita residente en la ciudad, contribuyendo a estrechar los intercambios entre los pueblos de ambos países.

Por su parte, Peter Tschentscher valoró los resultados del crecimiento económico vietnamita durante los primeros nueve meses del año, el objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos y la rápida ejecución de grandes proyectos estratégicos de infraestructura.

El dirigente de Hamburgo aseguró que la Asociación Estratégica entre Vietnam y Alemania, el EVFTA y los acuerdos entre ambos Gobiernos constituyen importantes motores de las relaciones bilaterales.

Hamburgo y las empresas alemanas desean ampliar la cooperación a largo plazo con Vietnam, especialmente con Ciudad Ho Chi Minh, en ámbitos como los puertos, la logística, el transporte, la energía eólica, la educación superior y la ciencia y tecnología.

Asimismo, la localidad alemana espera recibir más delegaciones empresariales vietnamitas y promover un mayor aprovechamiento del EVFTA para ampliar el comercio entre Vietnam, Alemania y la UE, agregó./.

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