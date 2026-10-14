Comunidad vietnamita en Arabia Saudita se encuentra a salvo pese a preocupaciones por la seguridad

Riad (VNA) – Más de 5.000 vietnamitas que residen, estudian y trabajan en Arabia Saudita, así como el personal de las misiones diplomáticas de Vietnam en el país, se encuentran a salvo.



Hasta el momento, no se han registrado víctimas ni daños materiales entre ellos a causa de los ataques de los últimos días, informó hoy el embajador vietnamita en Arabia Saudita, Hoang Huu Anh.



El diplomático señaló que la situación general en el país se mantiene estable, con las actividades cotidianas desarrollándose en gran medida con normalidad y el suministro de bienes esenciales garantizado.



No obstante, los ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV) han causado víctimas y afectado al funcionamiento de varios aeropuertos, refinerías de petróleo y oleoductos.



Algunas actividades productivas, comerciales y de contacto empresarial se han visto perturbadas, mientras que los estudiantes de secundaria y niveles inferiores en la capital, Riad, han pasado temporalmente a la enseñanza en línea.



El cierre del Aeropuerto Internacional Rey Khalid ha afectado a varios ciudadanos vietnamitas que se encontraban en Riad por motivos de negocios, quienes han organizado su regreso a sus respectivas localidades por vía terrestre.



En Yeda, ocho trabajadores vietnamitas de la empresa Central Company, cuyos contratos habían vencido y que tenían previsto regresar a Vietnam el 14 de octubre, han visto aplazados sus vuelos. La empresa está organizando alojamiento y transporte seguros para ellos mientras esperan que la aerolínea les confirme una nueva fecha de salida.



La Embajada de Vietnam en Arabia Saudita mantiene una estrecha coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y las autoridades locales para seguir de cerca la evolución de la situación, evaluar los riesgos y adoptar medidas destinadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos vietnamitas.



La misión diplomática ha emitido alertas de seguridad, mantiene una línea de atención permanente las 24 horas y está en contacto con la comunidad vietnamita para actualizar la información, ofrecer recomendaciones preventivas y ayudar a los ciudadanos a preparar la documentación necesaria.



Ante la situación actual, la embajada recomienda a los ciudadanos vietnamitas mantenerse alerta, evitar las zonas consideradas sensibles desde el punto de vista de la seguridad, consultar periódicamente el estado de sus vuelos con las aerolíneas, mantener el contacto con las representaciones diplomáticas de Vietnam y seguir las instrucciones y los comunicados oficiales de las autoridades locales.



Asimismo, se les insta a no difundir imágenes ni vídeos sin verificar relacionados con la situación de seguridad. En caso de emergencia, los ciudadanos vietnamitas pueden contactar con la embajada a través de los teléfonos +966 11 454 7887, +966 59 573 1500 y +966 54 069 5668, o escribir al correo electrónico vnemb.sa@mofa.gov.vn para recibir asistencia oportuna./.

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