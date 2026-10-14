Proponen medidas disciplinarias contra un alto funcionario de Ciudad Ho Chi Minh

Hanoi (VNA) - La Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam propuso imponer medidas disciplinarias a Su Ngoc Anh, exsubdirector del Departamento de Planificación e Inversión de Ciudad Ho Chi Minh, durante su 14.ª sesión celebrada hoy en Hanoi.

La sesión estuvo presidida por Tran Sy Thanh, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Control Disciplinario.

Tras examinar el informe sobre la propuesta de imponer medidas disciplinarias contra militantes que cometieron infracciones en la organización partidista de Ciudad Ho Chi Minh, la Comisión constató que Su Ngoc Anh había mostrado un deterioro de su ideología política, ética y estilo de vida.

Asimismo, había infringido las normas del Partido y las leyes del Estado en el desempeño de sus funciones y responsabilidades, así como las disposiciones que prohíben determinadas conductas a los militantes y las relativas a su responsabilidad de dar ejemplo.

Estas infracciones tuvieron consecuencias muy graves y afectaron gravemente a la reputación de la organización partidista, de la localidad y de los organismos y entidades en los que trabajaba, por lo que se consideró necesario imponerle medidas disciplinarias.

La Comisión propuso al Secretariado del Comité Central del Partido que examine y decida las medidas disciplinarias correspondientes contra Su Ngoc Anh.

Al examinar los resultados de la supervisión de varias organizaciones del Partido, la Comisión constató que el Buró Ejecutivo del Comité del Partido del Ministerio de Finanzas, pese a sus aspectos positivos, presentaba infracciones y deficiencias en la dirección, la elaboración y la aplicación de su reglamento de trabajo; la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y de varias resoluciones del Buró Político; los proyectos financiados con cargo al presupuesto estatal; y la declaración y publicidad de los bienes e ingresos.

Por su parte, el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la Auditoría Estatal también presentaba infracciones y deficiencias en la dirección y aplicación de su reglamento de trabajo, la organización y el personal, la implementación de varias resoluciones y disposiciones del Buró Político, el desempeño de sus funciones de auditoría y la declaración y publicidad de los bienes e ingresos.

La Comisión exigió a ambos comités permanentes que realizen una autocrítica rigurosa y elaboren planes para corregir oportunamente las infracciones, deficiencias y limitaciones señaladas, además de informar de los resultados a la Comisión./.

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