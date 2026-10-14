Política

Vietnam felicita al nuevo presidente de Cámara de Representantes de Marruecos

El titular parlamentario Tran Thanh Man felicitó a Ahmed Touizi por su elección como presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos.

El nuevo presidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, Ahmed Touizi (foto Moroccoworldnews.com)
El nuevo presidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, Ahmed Touizi (foto Moroccoworldnews.com)

Hanoi, 14 oct (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, envió hoy un mensaje de felicitación a Ahmed Touizi con motivo de su elección como titular de la Cámara de Representantes de Marruecos./.

VNA
#Marruecos #Tran Thanh Man #Asamblea Nacional
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