Vietnam felicita al nuevo presidente de Cámara de Representantes de Marruecos

Hanoi, 14 oct (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, envió hoy un mensaje de felicitación a Ahmed Touizi con motivo de su elección como titular de la Cámara de Representantes de Marruecos./.
Vietnam y Marruecos refuerzan conexión empresarial
La Oficina Comercial de Vietnam en Marruecos organizó recientemente un seminario de promoción comercial en la ciudad de Casablanca, con el objetivo de conectar a empresas exportadoras vietnamitas con importadores y redes de distribución marroquíes.