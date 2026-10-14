Vietnam y Laos refuerzan sus vínculos de solidaridad y cooperación

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Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, reafirmó que Vietnam concede siempre la máxima prioridad a las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y vinculación estratégica con Laos.

Durante su encuentro con Vilay Lakhamfong, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, el jefe del Gobierno afirmó que Vietnam apoya firmemente el proceso de renovación, construcción y desarrollo del país vecino.​

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Asimismo, expresó el deseo de que ambos países concreten los entendimientos comunes y los acuerdos de alto nivel, refuercen la interconexión económica y de infraestructuras e impulsen proyectos de cooperación prácticos en beneficio de sus pueblos.

El premier propuso mejorar la eficacia en la implementación de los acuerdos de alto nivel y convertir el espíritu de “cohesión estratégica” en obras, proyectos y beneficios concretos.

También instó a mantener visitas e intercambios periódicos entre dirigentes de alto nivel y de otros niveles, aplicar eficazmente la Estrategia de Cooperación Vietnam-Laos para el período 2021-2030, el Acuerdo de Cooperación entre los dos Gobiernos para 2026-2030 y los compromisos alcanzados, así como intensificar las consultas y el intercambio de experiencias sobre el desarrollo nacional.

En cuanto a los proyectos prioritarios, el primer ministro propuso acelerar las obras de conexión del transporte, como la autopista Hanoi-Vientiane, el ferrocarril Vientiane-Vung Ang y los proyectos de interconexión energética, además de iniciar próximamente el proyecto de la Universidad de Amistad Laos-Vietnam.

Ambas partes deben reforzar la cooperación en defensa y seguridad, construir una frontera de paz, amistad, estabilidad y desarrollo, impulsar la cooperación económica, comercial y de inversión, y mejorar la conexión entre ambas economías.

Por otro lado, deben ampliar la colaboración en educación y formación, ciencia y tecnología, cultura, turismo y cooperación entre localidades, además de apoyarse mutuamente en los foros regionales e internacionales, especialmente la ASEAN, las Naciones Unidas y los mecanismos de cooperación de la subregión del Mekong.

Al destacar que 2027 marcará el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación Vietnam-Laos, el primer ministro pidió coordinar los preparativos y organizar actividades significativas en el marco del “Año de la Solidaridad, Amistad y Vinculación Vietnam-Laos 2027”.

Por su parte, Vilay Lakhamfong felicitó a Vietnam por sus importantes logros y manifestó su confianza en que el país seguirá alcanzando nuevos avances y cumpliendo con éxito los objetivos establecidos en el XIV Congreso Nacional del Partido.

Tras informar sobre la situación de Laos, Vilay Lakhamfong afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo laosianos siempre recuerdan y valoran la valiosa y enorme ayuda de Vietnam durante la lucha por la liberación nacional y en la actual construcción, defensa y desarrollo del país.

Reafirmó la determinación de preservar, fortalecer y promover las relaciones bilaterales, consideradas un patrimonio invaluable y una base fundamental para la estabilidad y el desarrollo de ambos países.

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Asimismo, aseguró que Laos continuará coordinándose estrechamente con Vietnam en asuntos regionales e internacionales, intensificando el intercambio de información y la coordinación de posiciones en los mecanismos multilaterales, incluida la ASEAN.

En esta ocasión, ambos dirigentes subrayaron su confianza en que, gracias a la firme voluntad política y a la estrecha coordinación entre los distintos niveles, sectores y localidades, las relaciones entre Vietnam y Laos seguirán consolidándose y desarrollándose en profundidad, en beneficio de sus pueblos y en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y mundial./.

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