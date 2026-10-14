Economía

Vietnam refuerza la cooperación con el FMI y el Banco Mundial

Vietnam participa en las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Bangkok para impulsar la estabilidad macroeconómica, la banca digital y la financiación sostenible.

Vista panorámica de la reunión entre la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de la ASEAN. Foto: VNA.
Vista panorámica de la reunión entre la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de la ASEAN. Foto: VNA.

Bangkok (VNA) - Una delegación del Banco Estatal de Vietnam (BEV), encabezada por su gobernador, Pham Duc An, participó los días 13 y 14 de octubre en importantes actividades en el marco de las Reuniones Anuales de 2026 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial (BM), efectuadas en Bangkok, Tailandia.

Durante la mesa redonda entre la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el gobernador Pham Duc An valoró el papel del FMI en la supervisión económica, el asesoramiento en materia de políticas y el fortalecimiento de capacidades.

Asimismo, destacó la complementariedad entre los mecanismos de cooperación financiera mundial y regional, como la Iniciativa de Multilateralización de Chiang Mai (CMIM) y la Oficina de Investigación Macroeconómica de la ASEAN+3 (AMRO), así como la importancia de la asistencia técnica en tecnología financiera, transformación digital, ciberseguridad y gestión de riesgos.

En este contecimeinto, los participantes analizaron las perspectivas económicas mundiales y regionales, así como los efectos de las fluctuaciones geopolíticas, comerciales y energéticas.

La reunión destacó que la economía mundial sigue mostrando resiliencia, aunque la recuperación es desigual; las economías vulnerables afrontan numerosos desafíos, mientras aumentan los costes de endeudamiento y las presiones derivadas de la deuda pública.

Los participantes subrayaron la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica, reforzar el margen de maniobra de las políticas económicas, impulsar reformas estructurales, aprovechar las oportunidades de la transformación digital y la inteligencia artificial (IA), y fortalecer la cooperación multilateral.

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El gobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Duc An (segundo desde la derecha), asiste a una mesa redonda entre la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de la ASEAN. Foto: VNA

En la 57.ª Reunión del Grupo de Países del Sudeste Asiático ante el FMI y el BM (SEAVG), la delegación vietnamita participó en los debates sobre la reforma del funcionamiento de ambas instituciones y la mejora de la eficacia de su apoyo a los países miembros.

El FMI se centra en la supervisión macroeconómica, el asesoramiento sobre políticas, la asistencia técnica y la reforma de la gobernanza, mientras que el BM prioriza la movilización de recursos, la inversión privada, el desarrollo de infraestructuras, la transformación digital y el crecimiento sostenible.

En su encuentro con Krishna Srinivasan, director del Departamento de Asia y el Pacífico del FMI, el gobernador Pham Duc An afirmó que el BEV continuará aplicando una política monetaria proactiva y flexible para contribuir al control de la inflación, la estabilidad macroeconómica y la seguridad del sistema bancario. También expresó su deseo de reforzar el diálogo sobre políticas y la asistencia técnica del FMI.

Las reuniones bilaterales con dirigentes de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), el Banco de Francia, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) abordaron la interconexión de los pagos transfronterizos, la banca digital, la tecnología financiera, la gestión de riesgos, las monedas digitales y la modernización de las infraestructuras de pago.

El titular del BEV también propuso que la IFC continuara apoyando la movilización de financiación a largo plazo, el fortalecimiento de las instituciones financieras y las inversiones en producción, agricultura, inclusión financiera e infraestructuras. Con el BAD, intercambió puntos de vista sobre la cooperación en infraestructuras, transición verde, transformación digital y desarrollo del sector privado.

Las Reuniones Anuales del FMI y el BM de 2026 se celebran del 12 al 18 de octubre y reúnen a ministros de Finanzas, gobernadores de bancos centrales y representantes de los 191 miembros. El evento regresa a Bangkok por primera vez en 35 años, lo que refleja el creciente papel de Asia en la economía y el sistema financiero mundiales.

Las actividades desarrolladas durante las reuniones contribuyen a consolidar las relaciones del BEV con las instituciones financieras internacionales y los bancos centrales asociados, ampliar el intercambio de experiencias, facilitar el acceso a asistencia técnica y movilizar recursos para el desarrollo socioeconómico de Vietnam./.

VNA
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