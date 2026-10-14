Vietnam otorga máxima prioridad a nexos con Laos, afirma máximo dirigente

Hanoi (VNA) – El Partido y el Estado de Vietnam otorgan la máxima prioridad a las relaciones con Laos y están dispuestos a compartir experiencias y apoyar al país vecino en su proceso de renovación e integración internacional, afirmó el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, al recibir hoy aquí al general Khamlieng Outhakaisone, miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), vicepremier y ministro de Defensa de ese país.



El visitante laosiano se encuentra de visita oficial en Vietnam para participar en el décimo Encuentro Anual de Ministros de Defensa de Vietnam, Laos y Camboya y presenciar el quinto Ejercicio Conjunto de Defensa Civil de los ejércitos de los tres países.



Durante el encuentro, el secretario general y presidente, To Lam, felicitó al Partido, al Estado y al pueblo laosianos por los importantes y amplios logros alcanzados en los últimos tiempos, especialmente por el mantenimiento de la estabilidad política, la defensa de la seguridad y la defensa nacionales, así como los esfuerzos para impulsar el desarrollo socioeconómico y lograr que Laos salga de la categoría de países menos adelantados en 2026.



Asimismo, felicitó al PPRL por el éxito de la reciente reunión de su Comité Central y por la designación de los principales cargos dirigentes durante el segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la X Legislatura. Calificó estas decisiones de trascendentales para la construcción, defensa y desarrollo del país en los próximos años.



Tras valorar los resultados de la cooperación entre los ministerios de Defensa y los ejércitos de ambos países, destacó que la cooperación en defensa y seguridad constituye uno de los pilares fundamentales de los vínculos bilaterales. En este sentido, instó a ambas partes a seguir consolidando la confianza política estratégica, mantener las visitas, los contactos y los diálogos sobre defensa en todos los niveles, aplicar de manera efectiva los mecanismos de cooperación existentes y reforzar la coordinación entre los organismos, las unidades, las regiones militares, las fuerzas armadas y las distintas ramas de los ejércitos de ambos países.



También reiteró el apoyo del Partido y el Estado vietnamitas al fortalecimiento de la solidaridad y la cooperación en materia de defensa entre Vietnam, Laos y Camboya. Señaló que el Encuentro Anual de Ministros de Defensa de los tres países y el Ejercicio Conjunto de Defensa Civil revisten una importancia práctica para fomentar la confianza, mejorar la capacidad de coordinación y reforzar la respuesta conjunta ante los desafíos comunes.



Por su parte, Khamlieng Outhakaisone expresó su sincero agradecimiento al secretario general y presidente To Lam por recibir a la delegación y le transmitió los saludos del secretario general del PPRL y presidente del Estado, Thongloun Sisoulith; del primer ministro, Saleumxay Kommasith, y del presidente de la Asamblea Nacional, Sonexay Siphandone, dirigidos a To Lam y a los demás altos dirigentes vietnamitas.



El general informó sobre algunos aspectos destacados de la situación en Laos, en particular la implementación de la Resolución del XII Congreso Nacional del Partido, y agradeció el apoyo y la asistencia sustanciales, oportunos y eficaces que Vietnam ha brindado a su país a lo largo de los años.



Afirmó que, independientemente de la evolución de la situación internacional y regional, el Partido, el Estado, el Ejército y el pueblo laosianos permanecerán siempre hombro con hombro con sus homólogos vietnamitas para preservar, cultivar y fortalecer los lazos especiales entre ambos países, de modo que sigan siendo duraderos y se transmitan de generación en generación.



Al informar sobre los objetivos de su visita y los resultados de la cooperación entre ambos ministerios de Defensa en los últimos tiempos, Khamlieng Outhakaisone reafirmó su compromiso de coordinar estrechamente con el Ministerio de Defensa de Vietnam la aplicación efectiva de los acuerdos de alto nivel entre los dos países y de los compromisos suscritos entre ambos ministerios. Asimismo, destacó la voluntad de seguir promoviendo la tradicional cooperación entre los dos ejércitos, contribuyendo a consolidar la relación especial entre Vietnam y Laos, preservar la paz e impulsar el desarrollo de ambos países.



El secretario general y presidente To Lam agradeció al Partido, al Estado, al Ejército y al pueblo laosianos por su constante coordinación, apoyo y facilitación de las labores de búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires vietnamitas en Laos, una contribución importante a la “Campaña de 500 días y noches” impulsada por el Gobierno vietnamita.



Asimismo, propuso que ambos ministerios de Defensa coordinen los preparativos y organicen eficazmente las actividades en el marco del “Año de la Solidaridad y la Amistad Vietnam-Laos 2027”, que conmemorará el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países. Estas actividades contribuirán a transmitir las tradiciones históricas, fomentar el orgullo nacional y profundizar los lazos de solidaridad entre los pueblos de ambos países, especialmente entre las generaciones jóvenes.



Con motivo de la ocasión, el máximo dirigente transmitió sus cordiales saludos y sus mejores deseos al secretario general del PPRL y presidente del Estado, Thongloun Sisoulith, así como a los demás altos dirigentes laosianos./.

VNA