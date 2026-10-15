Provincia de Khanh Hoa refuerza los preparativos para el Año APEC 2027

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Khanh Hoa está intensificando los preparativos para coordinar las actividades del Año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, con medidas destinadas a promover las inversiones, el comercio y el turismo, mejorar las infraestructuras y garantizar la seguridad y la calidad de los servicios para los delegados internacionales.



Según la agenda, la localidad acogerá la primera Reunión de Altos Funcionarios de APEC (SOM 1) y la Reunión de Viceministros de Finanzas y Subgobernadores de Bancos Centrales de APEC (FCBDM).



El presidente del Comité Popular provincial, Nguyen Viet Hung, instó a las agencias, localidades y unidades pertinentes a coordinarse con la Secretaría Nacional de APEC 2027 y los subcomités del Comité Nacional de APEC 2027 para garantizar el buen desarrollo de las actividades del Foro.



Khanh Hoa también prevé organizar actividades de promoción de inversiones, comercio y turismo, y ampliar la cooperación internacional de acuerdo con sus ventajas y orientaciones de desarrollo socioeconómico. Los eventos paralelos a las reuniones de APEC ofrecerán oportunidades para establecer contactos con socios y empresas internacionales, presentar el entorno de inversión de la provincia y ampliar los mercados para sus sectores estratégicos.



En materia de recursos humanos, las autoridades seleccionan y capacitan a enlaces, voluntarios, guías turísticos y personal de servicio para mejorar la atención protocolaria y la recepción de los delegados.



La seguridad constituye otra prioridad. Las autoridades están elaborando planes de protección y medidas preventivas para hacer frente a posibles incidentes que puedan afectar al programa. En el Aeropuerto Internacional de Cam Ranh, los preparativos incluyen medidas de seguridad aérea, controles reforzados, servicios sanitarios y procedimientos de control sanitario conforme a la normativa y las necesidades operativas.



Estas acciones buscan garantizar el desarrollo seguro y eficiente de las actividades del Año APEC 2027 y aprovechar la ocasión para ampliar las conexiones internacionales de Khanh Hoa, promover su imagen y reforzar su posición y competitividad en el proceso de integración y desarrollo./.

VNA