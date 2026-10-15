Vietnam destaca su traje tradicional en Día de la Cultura de la ASEAN en EE.UU.

Washington (VNA) - Vietnam presentó diseños de ao dai (traje tradicional femenino) inspirados en las pinturas populares de Dong Ho en el Día de la Cultura de la ASEAN 2026, celebrado en Maryland, Estados Unidos, en una actividad que combinó la promoción de las identidades culturales del Sudeste Asiático con un mensaje de amistad y paz.



El evento tuvo lugar en el Centro Comunitario de Silver Spring, bajo el lema “Lazos de amistad de la ASEAN: de la vestimenta tradicional a la moderna, tejiendo la paz en todo el mundo”, y reunió a unos 400 invitados, entre ellos embajadores de los países miembros de la ASEAN, funcionarios estadounidenses, representantes de las autoridades locales y miembros de las comunidades del Sudeste Asiático residentes en el país.



Uno de los principales atractivos de esta edición fue un desfile de moda tradicional y contemporánea del Sudeste Asiático, organizado en torno a tres temas: Orígenes, Desarrollo e Intercambio. Las colecciones mostraron la evolución de las tradiciones hacia las creaciones modernas y destacaron la seda, los motivos ornamentales y las técnicas textiles características de cada país. Además de presentar la vestimenta típica, Vietnam también exhibió productos de seda y artesanía tradicional en su pabellón, acercando al público internacional a la diversidad de su cultura.



Esta fue una de las primeras actividades de intercambio cultural desde que Indonesia asumió en septiembre la presidencia del Comité de la ASEAN en Washington. En su intervención, el embajador indonesio en Estados Unidos, Indroyono Soesilo, destacó el papel de la diplomacia cultural para acercar la agrupación al público estadounidense.



Señaló que los tejidos y productos textiles tradicionales permiten a los países miembros presentar sus identidades y valores culturales, fortalecer los lazos de amistad regional y fomentar el entendimiento entre las comunidades.



Por su parte, Nining Soesilo, presidenta del Club de Cónyuges de la ASEAN (ASC), resaltó el papel de las mujeres en la preservación del patrimonio cultural, el intercambio entre los pueblos y la construcción de vínculos de amistad y paz./.

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