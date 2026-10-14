Cultura-Deporte

Ninh Binh descubre seis vasijas de la dinastía Tran de los siglos XIII-XIV

Seis vasijas y fragmentos de cerámica de la dinastía Tran fueron hallados durante la preparación de los cimientos de una vivienda en Ninh Binh, Vietnam.

Los vasijas descubiertos (Foto: VNA)
Los vasijas descubiertos (Foto: VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - Seis vasijas y varios fragmentos de cerámica, datados preliminarmente entre los siglos XIII y XIV, en la dinastía Tran, fueron descubiertos durante los trabajos de preparación de los cimientos de una vivienda en la zona de reasentamiento de Cua Bac 2, barrio de Hoa Lu, en la provincia vietnamita de Ninh Binh.

Según informó el Departamento provincial de Cultura y Deportes el 13 de octubre, la familia de Do Van San encontró las piezas el día 11, a unos 30 centímetros de profundidad. Los residentes suspendieron voluntariamente las obras y notificaron el hallazgo a las autoridades locales.

Tras recibir el aviso, el Departamento envió especialistas del Museo Provincial y de la División de Patrimonio Cultural para examinar los objetos. El equipo levantó un acta de recepción de seis vasijas y varios fragmentos, y el 12 de octubre amplió el reconocimiento a los alrededores.

El examen preliminar reveló que las vasijas habían sido colocadas en dirección este-oeste, distribuidas en dos filas y tres niveles alternados, dentro de un espacio de 2,2 metros de largo y entre 0,45 y 0,5 metros de ancho. Las piezas, elaboradas con cerámica de grano fino cocida a alta temperatura, presentan principalmente dos formas: paredes rectas y hombros curvos. Algunas conservan motivos incisos y marcas de peinado.

En su interior solo se encontró tierra, sin otros objetos ni vestigios arquitectónicos. Según la evaluación inicial, se trataría de utensilios domésticos de la dinastía Tran que posiblemente fueron enterrados o almacenados. Como las piezas se encontraban sobre una capa de suelo natural y no se detectaron otros vestigios arqueológicos en las inmediaciones, los especialistas consideran que, por ahora, el lugar no reúne las condiciones necesarias para una excavación arqueológica de urgencia.

El sitio se encuentra cerca de otros lugares históricos vinculados a la dinastía Tran, como la pagoda A Nau, a unos dos kilómetros, y el templo Duc Thanh Ca, a aproximadamente un kilómetro.

Vu Thanh Lich, subdirectora del Departamento provincial de Cultura y Deportes, señaló que el organismo ha solicitado al Comité Popular provincial autorización para que los residentes reanuden la construcción de sus viviendas en la zona de reasentamiento de Cua Bac 2, garantizando así el avance de las obras y la gestión adecuada del patrimonio.

El Departamento también ha encargado al Museo Provincial que supervise los trabajos y prepare medidas conforme a la Ley de Patrimonio Cultural en caso de nuevos hallazgos. Asimismo, ha propuesto reconocer la actuación de la familia de Do Van San por proteger y entregar oportunamente las piezas a las autoridades./.

VNA
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