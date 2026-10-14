Vietnam amplía espacios culturales al servicio de la población

Hanoi (VNA)- Vietnam ampliará los espacios culturales y promoverá actividades accesibles en todo el país del 18 al 24 de noviembre de 2026, en el marco del Día de la Cultura Vietnamita y la Fiesta de la Gran Unidad Nacional, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la creación, el disfrute y la transmisión de los valores culturales, según las directrices de la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra.



En el Aviso No. 524/TB-VPCP, emitido el 13 de octubre de 2026 por la Oficina del Gobierno, la viceprimera ministra instó a los ministerios, organismos y localidades a renovar sus enfoques y preparar actividades concretas, variadas y adaptadas a las características de cada territorio, evitando el formalismo y las iniciativas meramente administrativas.



La celebración, que tendrá lugar por primera vez el 24 de noviembre, busca concretar la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita y lograr que esta forme parte de la vida cotidiana. Su vinculación con la Fiesta de la Gran Unidad Nacional, el 18 de noviembre, permitirá reforzar los lazos comunitarios y promover la solidaridad entre los distintos sectores de la población.



Thanh Tra subrayó que las actividades deben situar a los ciudadanos en el centro, facilitar su participación y llegar hasta las comunas, barrios, aldeas y zonas residenciales.





Ciudadela Imperial de Thang Long es un destino favorito de los turistas. Foto: VNA

Asimismo, pidió aprovechar mejor los museos, bibliotecas, teatros, cines, sitios históricos, paisajes naturales e instalaciones culturales, deportivas y turísticas, así como ampliar sus horarios de apertura y ofrecer entradas gratuitas o descuentos, especialmente el 24 de noviembre.



La viceprimera ministra también destacó la importancia de movilizar a toda la sociedad: las autoridades deberán orientar y facilitar las iniciativas; el Frente de la Patria de Vietnam, promover la participación ciudadana; la población, aportar creatividad e iniciativa, y las empresas, contribuir mediante productos, servicios y promociones concretas. Las actividades deberán combinar la riqueza cultural con un ambiente festivo, seguro y económico, y generar beneficios duraderos.



El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo deberá finalizar antes del 15 de octubre las directrices detalladas para el programa de actividades, celebrar una rueda de prensa antes del 22 de octubre y poner en funcionamiento la plataforma del Mapa Digital de la Cultura Vietnamita. También organizará la Semana del Cine Vietnamita, junto con actividades artísticas, exposiciones y programas de divulgación del patrimonio, además de establecer una identidad visual y mensajes de comunicación comunes en todo el país.



Otros ministerios asumirán tareas específicas para integrar los valores culturales en la educación, la producción, el comercio, el turismo y las actividades religiosas, así como para promover la imagen de Vietnam en el extranjero.



El Ministerio de Industria y Comercio alentará a los establecimientos comerciales a ofrecer descuentos y promocionar productos nacionales; el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente impulsará la difusión de productos locales vinculados a la cultura y el turismo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores organizará actividades en las representaciones vietnamitas en el exterior.



A nivel local, cada provincia o ciudad deberá organizar al menos una actividad artística, deportiva o turística vinculada a experiencias culturales. Cada comuna o barrio organizará entre una y dos actividades, mientras que cada aldea o zona residencial desarrollará entre dos y tres, según sus características. Los planes deberán definir con claridad las responsabilidades, los plazos y los resultados previstos, dando prioridad a las iniciativas en las que los ciudadanos participen directamente en la organización y el disfrute de las actividades.



La ciudad de Hanoi coordinará un espectáculo artístico especial la noche del 24 de noviembre, con una participación prevista de unas 60.000 personas.



El Ministerio de Seguridad Pública se encargará de garantizar la seguridad y el orden público, mientras que las autoridades locales deberán velar por la atención sanitaria, la higiene ambiental y la seguridad de los asistentes. La Televisión de Vietnam retransmitirá el espectáculo en directo y contribuirá a difundir las actividades culturales más destacadas de las distintas localidades.



La viceprimera ministra pidió además al Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam y a las organizaciones sociopolíticas llevar las actividades culturales a los barrios y hogares, promoviendo la participación de trabajadores, jóvenes, mujeres, veteranos y personas mayores en la preservación, creación y transmisión de los valores culturales.



La eficacia, el impacto social y la sostenibilidad serán los principales criterios para evaluar la organización del Día de la Cultura Vietnamita y la semana cultural. El objetivo final es que la cultura ocupe un lugar cada vez más relevante en la vida cotidiana y que cada ciudadano contribuya a preservar y enriquecer la identidad cultural de Vietnam./.