Obra teatral “Dat thep” acerca la historia y la cultura de Vietnam al público internacional

Hanoi (VNA) - La delegación artística vietnamita presentó la obra teatral “Dat thep” (Tierra de acero) en el Festival de Teatro de los BRICS 2026, celebrado en India del 12 al 14 de octubre, con el objetivo de acercar al público internacional la historia, la cultura y el espíritu de resistencia del pueblo vietnamita, así como fortalecer los vínculos de amistad y el intercambio cultural entre ambos países.

La representación tuvo lugar en el Centro de Artes Escénicas Shriram, perteneciente a la Escuela Nacional de Teatro, y recreó la historia de Cu Chi, conocida como la “tierra de acero” de Vietnam, y de sus habitantes, que defendieron su tierra natal con toda su sangre, huesos y amor.

Ambientada en la vida de Nguyen Thi Ranh, reconocida como Madre Heroica de Vietnam, cuyos ocho hijos y dos nietos murieron durante las guerras de resistencia contra Francia y Estados Unidos, la obra relata los sacrificios y el coraje de los combatientes y habitantes de Cu Chi durante los años más duros de la guerra.

Con el guion del director Le Quy Duong, la pieza rinde homenaje a los combatientes revolucionarios y retrata a la población local, que entregó todo por la independencia nacional. Bajo los bombardeos y la devastación de la guerra, ancianos, mujeres y jóvenes afrontaron enormes dificultades, unidos por la solidaridad, el amor familiar y el compromiso con su tierra.

La combinación de interpretación, sonido, iluminación y melodías tradicionales del sur de Vietnam permitió transmitir al público indio e internacional las emociones por la Patria de la obra y el espíritu indomable de los vietnamitas, incluso sin compartir el mismo idioma.

Vo Minh Thanh, jefe de la delegación, afirmó que el grupo esperaba que, mediante el lenguaje teatral, los espectadores pudieran conocer mejor la historia, la cultura y el alma de Vietnam. Añadió que, pese a las diferencias históricas y culturales entre países, valores como el amor a la patria, los vínculos familiares, la compasión y el deseo de paz son universales.

Por ello, la participación en el festival constituye no solo una oportunidad para presentar el teatro vietnamita, sino también para promover el diálogo cultural.

Vietnam e India comparten una tradición de lucha por la independencia, la libertad y la soberanía nacional. Esta afinidad histórica contribuyó a que el público indio conectara con la voluntad de resistencia que refleja la obra.

Khushi Verma, del Centro Shriram, señaló que la representación le permitió conocer mejor la historia vietnamita. Tras haber visitado los túneles de Cu Chi, afirmó que la obra evocó aquellos recuerdos y consideró que el teatro constituye una vía eficaz para educar a los jóvenes indios y ayudarles a comprender la historia y la geopolítica mundiales.

Verma añadió que la libertad y el valor son principios que unen a las personas, especialmente a los pueblos con experiencias históricas similares.

“Dat thep” es una de las 11 obras de nueve países incluidas en el Festival de Teatro de los BRICS 2026, organizado para promover la cooperación cultural y los intercambios entre los países miembros y socios del bloque. El evento forma parte de las actividades impulsadas por India durante su presidencia de los BRICS en 2026./.

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