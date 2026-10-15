Vietnam refuerza coordinación de recursos para el desarrollo rural

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó hoy a implementar de manera coordinada y eficaz el Programa Nacional de Objetivos para el desarrollo cultural y social, las zonas rurales y las regiones montañosas habitadas por minorías étnicas para el período 2026-2035, evitando inversiones dispersas y tomando como principal indicador la mejora de las condiciones de vida de la población.

Al presidir una conferencia sobre la puesta en marcha del Programa, el primer ministro informó que, tras la aprobación por la Asamblea Nacional de la política de inversión, el Ministerio de Finanzas y los organismos competentes trabajaron con celeridad para elaborar y presentar al Gobierno el Decreto No. 387/2026/ND-CP, del 12 de octubre de 2026, que establece sus contenidos, mecanismos y políticas de ejecución.

Este documento permite iniciar la implementación sin necesidad, en términos generales, de que los ministerios y sectores emitan nuevas directrices, salvo en algunos casos específicos.

Según el primer ministro, el Programa abarca numerosos sectores y ámbitos, con nuevas disposiciones sobre gestión, coordinación de recursos y descentralización. Sin embargo, su ejecución podría afrontar dificultades debido a que algunos órganos de coordinación locales aún no están plenamente constituidos, las capacidades de los niveles de base son desiguales, la aplicación de tecnologías de la información sigue siendo limitada y algunas localidades tienen dificultades para movilizar recursos de contrapartida.

El jefe de Gobierno pidió a los ministerios, sectores y autoridades locales anticipar y resolver los obstáculos, definir claramente las competencias y responsabilidades y asignar a cada tarea un organismo principal responsable. La descentralización debe ir acompañada de recursos, condiciones para su ejecución y mecanismos de inspección y supervisión.

También debe reforzarse la autonomía local, conforme al principio de que las autoridades locales deciden, organizan la implementación y asumen la responsabilidad final por los resultados.

En cuanto a las responsabilidades específicas, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, organismo permanente del Comité Directivo, deberá orientar y apoyar a las localidades para resolver dificultades, desarrollar una base de datos y un sistema informático de consultas, y completar antes del 20 de octubre el reglamento de funcionamiento, la asignación de tareas y el plan de trabajo para 2026.

El Ministerio de Finanzas deberá equilibrar y distribuir los recursos, completar la asignación del presupuesto central para 2026 y preparar las condiciones para 2027.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)

Las autoridades provinciales y municipales deberán acelerar el desembolso de los fondos pendientes del período 2021-2025, elaborar planes de ejecución y completar la consolidación de sus comités directivos antes del 25 de octubre.

El jefe de Gobierno pidió además movilizar y coordinar eficazmente las fuentes legítimas de financiación, reforzar la supervisión y garantizar la transparencia. La asignación de fondos no debe ser rígida ni depender exclusivamente del ritmo de desembolso, aunque la responsabilidad de las autoridades locales en la dirección y ejecución constituirá un criterio importante.

Al subrayar que se trata de una tarea política de gran envergadura y a largo plazo para todo el sistema político, el primer ministro instó a todos los niveles a redoblar esfuerzos, reforzar la coordinación y evitar que la población tenga que esperar, tomando los cambios concretos en sus condiciones de vida y la calidad del desarrollo sostenible como indicadores de la eficacia del Programa./.

​