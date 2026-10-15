Ciudad Ho Chi Minh y Alemania refuerzan la cooperación anticorrupción y gobernanza urbana

Berlín (VNA)- El subsecretario permanente del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh, Le Quoc Phong, al frente de una delegación, realizó una visita de trabajo en Alemania, con vistas a intercambiar experiencias sobre la prevención y control de la corrupción y de prácticas negativas.

El viaje del 11 al 15 del presente mes también busca impulsar las relaciones de amistad y la cooperación con localidades y socios en Alemania en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, la innovación y la gobernanza urbana.



*Intercambio de experiencias en la prevención y el control de la corrupción



Quoc Phong se reunió el 12 de octubre en Berlín con Thomas Fels, fiscal público superior y Director del Centro, unidad de la Fiscalía General de Berlín. En la ocasión, las dos partes intercambiaron experiencias relativas a la lucha contra la corrupción y prácticas negativas.

El visitante consideró que las experiencias prácticas del Centro alemán constituirán una valiosa referencia para que Ciudad Ho Chi Minh siga perfeccionando la gestión estatal, mejore la eficacia de la prevención y lucha contra la corrupción y construya una administración pública transparente, profesional y moderna.

A su vez, Thomas Fels señaló que el centro está dispuesto a intercambiar información y compartir experiencias con Ciudad Ho Chi Minh en la elaboración de mecanismos de prevención de la corrupción, el control de los conflictos de intereses, la recepción y el tratamiento de información, el fortalecimiento de la coordinación entre los organismos competentes, así como la aplicación de tecnologías y la promoción de una cultura de integridad en el sector público.

*Promover la cooperación en la gobernanza urbana

Le Quoc Phong dialogó el 13 del octubre con Martina Münch, vicealcaldesa de Asuntos Sociales, Salud y Diversidad de Leipzig, la mayor ciudad del Estado de Sajonia.

Ambas partes debatieron el fortalecimiento y la ampliación de la cooperación en los ámbitos de la salud, la innovación en el sector, el bienestar social y la gobernanza urbana, así como el fomento de los intercambios entre las personas de ambas ciudades.

Le Quoc Phong afirmó que, sobre la base de la relación de "ciudades asociadas" y una estrecha amistad, los vínculos de cooperación entre la Ciudad Ho Chi Minh y Leipzig seguirán prosperando, aportando beneficios tangibles a los habitantes y a profundizar aún más la asociación estratégica entre Vietnam y Alemania.

Además, el representante de Ciudad Ho Chi Minh mantuvo sesiones de trabajo con el Centro de Investigación Ambiental de Helmholtz (UFZ) y la compañía Tilia GmbH en Leipzig, con el fin de intercambiar experiencias sobre la aplicación de soluciones integradas de gestión de espacios verdes, gestión del agua de lluvia y mitigación de inundaciones.

El vicepresidente del Parlamento Federal alemán (Bundestag), Bodo Ramelow, destaca la asociación estratégica con Vietnam. (Fuente: VNA)

Las partes también abordaron soluciones para la aplicación de datos en la gobernanza urbana, así como el tratamiento de aguas residuales y la economía circular, entre otros aspectos.

Como parte de la visita de trabajo, el 14 de octubre, la delegación de la Ciudad Ho Chi Minh asistió a una conferencia con motivo del 15º aniversario de la asociación estratégica entre Vietnam y Alemania.

Al margen de esta conferencia, Le Quoc Phong mantuvo un encuentro de cortesía con Bodo Ramelow, vicepresidente del Parlamento Federal alemán (Bundestag).

Al intervenir en la cita, Le Quoc Phong solicitó al dirigente parlamentario alemán que siga mostrando interés, brindando apoyo y actuando como puente de conexión entre Ciudad Ho Chi Minh y las agencias, localidades y socios germanos contribuyendo así a promover el intercambio de delegaciones, de experiencias y la ampliación de la cooperación práctica en los ámbitos de la economía, la ciencia y la tecnología, la educación, la salud, la cultura y los intercambios entre personas.

Con anterioridad, también dialogó con el vicepresidente del Partido La Izquierda (Die Linke) y visitó la Embajada de Hanoi en Berlín./.

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