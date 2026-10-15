Presidente de Asamblea Nacional de Vietnam concluye su visita oficial a China

Xi’an, China (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, al frente de una delegación de alto nivel, partió hoy de la ciudad de Xi’an, en la provincia de Shaanxi, rumbo a Vietnam, poniendo fin a una exitosa visita oficial a China. La visita se llevó a cabo por invitación de Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China.



En el Aeropuerto Internacional de Xianyang, la delegación vietnamita fue despedida por Wang Dongming, miembro del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y vicepresidente del Comité Permanente de la APN; representantes de la Asamblea Popular de la provincia de Shaanxi; el embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh; así como funcionarios y personal de la Embajada de Vietnam en China.



Durante su estancia en Beijing, Tran Thanh Man se reunió con el primer ministro chino, Li Qiang, y con Wang Huning, presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh). Asimismo, mantuvo conversaciones con Zhao Leji y copresidió la segunda reunión del Comité de Cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la APN de China.



También visitó el Museo del Partido Comunista de China y la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Beijng, además de reunirse con el personal de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad vietnamita en China.



En sus reuniones y conversaciones, los dirigentes de ambos países expresaron su satisfacción por el desarrollo positivo, sustancial e integral de las relaciones entre Vietnam y China, reflejado en resultados concretos en los ámbitos político, económico, comercial y de inversión, así como en la conectividad de las infraestructuras estratégicas y los intercambios entre ambos pueblos.



Ambas partes valoraron muy positivamente los avances significativos e integrales de las relaciones bilaterales en los últimos años. En particular, destacaron el fortalecimiento de la confianza política; la intensificación de los intercambios y la cooperación, cada vez más sólidos y fiables, entre los órganos legislativos, los organismos del Frente de la Patria y las instituciones de consulta política de ambos países; los nuevos avances en la cooperación práctica en diversos ámbitos, y el carácter cada vez más dinámico y diverso de los intercambios pueblo a pueblo.

Ceremonia de despedida al presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. Foto: VNA

Los dirigentes chinos reafirmaron que su país concede gran importancia a las relaciones con Vietnam y mantiene a la nación indochina como una prioridad en su diplomacia de vecindad. Asimismo, expresaron la disposición de China a trabajar estrechamente con Vietnam para llevar a la práctica los consensos alcanzados al más alto nivel, en particular las principales orientaciones acordadas entre To Lam, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente la república, y su homólogo chino, Xi Jinping, durante la visita del máximo dirigente vietnamita al país vecino en abril de 2026.



China también manifestó su voluntad de impulsar el desarrollo continuo de la “comunidad de futuro compartido”, un concepto de gran importancia estratégica, y de profundizar de manera sustancial e integral las relaciones entre los dos partidos y los dos países.



En el marco de su visita oficial, Tran Thanh Man y la delegación vietnamita también realizaron una visita de trabajo a la provincia de Shaanxi, considerada una de las cunas de la Revolución china. Allí, el dirigente vietnamita se reunió con Zhao Yide, secretario del Comité Provincial del Partido, y Wang Haipeng, secretario del Comité Municipal del Partido en Yan’an.



Asimismo, visitó diversos lugares históricos y sitios emblemáticos vinculados a la Revolución china.



La visita concluyó con resultados positivos en múltiples ámbitos, entre ellos el fortalecimiento de la confianza política, la traducción de los consensos alcanzados por los máximos dirigentes en medidas concretas y la ampliación y profundización de la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países. Asimismo, contribuyó a mejorar la eficacia del Comité de Cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la APN de China. Estos resultados sentarán las bases para consolidar y seguir impulsando la asociación de cooperación estratégica integral entre Vietnam y China./.