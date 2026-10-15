Visita de líder parlamentario facilita cooperación Vietnam-China

Beijing (VNA) - La visita oficial a China del presidente del Parlamento de Vietnam, Tran Thanh Man, y su copresidencia de la segunda reunión del Comité de Cooperación entre las Asambleas Nacionales de ambos países reviste una importancia significativa para promover la cooperación legislativa, perfeccionar los mecanismos de coordinación y consolidar la base jurídica de las relaciones bilaterales.

Así lo evaluó Liu Ying, investigadora del Instituto de Estudios Financieros de Chongyang de la Universidad Renmin de China, en una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Beijing.

La importancia de esta visita y de la reunión se refleja principalmente en tres aspectos, comentó. En primer lugar, en cuanto a los mecanismos, la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China constituyen una importante base institucional para que ambos órganos legislativos intensifiquen los intercambios, la coordinación y la cooperación bilateral.

Mediante este mecanismo, los dos países pueden aprovechar plenamente el papel de sus órganos legislativos, crear un entorno jurídico favorable y contribuir a la construcción de una comunidad Vietnam-China de futuro compartido con importancia estratégica.

En segundo lugar, en lo que respecta al ámbito jurídico, la cooperación entre los órganos legislativos contribuye a perfeccionar las normativas y los mecanismos pertinentes, consolidando así la cooperación económica, comercial y de inversión.

En tercer lugar, en lo que respecta a la estrategia, la cooperación legislativa brinda aportes a traducir las orientaciones para el desarrollo de las relaciones bilaterales en medidas concretas, creando así una base institucional con vistas a ampliar la colaboración en diversos ámbitos.

De acuerdo con Liu Ying, la agencia legislativa no solo es responsable de establecer un marco jurídico, sino que también puede contribuir a abordar las dificultades y los obstáculos que surgen durante la implementación de los acuerdos de cooperación, fomentando así una relación estable y mutuamente beneficiosa entre Vietnam y China.

En cuanto a las perspectivas de cooperación legislativa bilateral, Liu Ying sugirió centrarse en cuatro objetivos: promover mecanismos de cooperación de manera más práctica, mejorar la armonización de leyes, reglamentos y normas, profundizar la coordinación regional y fortalecer la base para los intercambios entre los pueblos.

Ante todo, ambas partes deben seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio habitual y avanzar gradualmente la cooperación desde reuniones periódicas hacia una coordinación de mayor profundidad.

En este sentido, es necesario mantener el carácter institucionalizado y periódico de las actividades del intercambio en el marco del Comité de Cooperación y de las comisiones especializadas, al tiempo que se amplía el alcance de la cooperación del nivel central a los órganos legislativos locales y a las comisiones especializadas, recomendó.

Además, cada reunión debe orientarse a lograr resultados concretos y aplicables, en lugar de limitarse al intercambio de opiniones o a la emisión de declaraciones conjuntas, detalló.

Asimismo, ambos países deben reforzar la armonización de sus marcos jurídicos para facilitar las actividades económicas transfronterizas, entre otros aspectos.

La especialista también subrayó que, además de los ámbitos tradicionales, ambas partes pueden ampliar el intercambio de experiencias legislativas a sectores emergentes, como la economía digital y la inteligencia artificial, con el fin de seguir perfeccionando el marco jurídico y adaptarlo a las exigencias del desarrollo.

Por otro lado, destacó que los intercambios entre los pueblos desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de las bases sociales de las relaciones bilaterales.

Los órganos legislativos de ambos países pueden promover activamente los intercambios entre jóvenes parlamentarios, profesionales del ámbito jurídico y expertos, facilitando así el intercambio de experiencias, la formación de recursos humanos y la construcción de un consenso social en torno a la cooperación bilateral.

Al evaluar la contribución de la visita al desarrollo general de las relaciones entre Vietnam y China, consideró que los intercambios de alto nivel entre los órganos legislativos de ambos países brindan aportes a consolidar la confianza política y reforzar el diálogo estratégico, al tiempo que transmiten señales positivas sobre las perspectivas de mantener un desarrollo estable de las relaciones bilaterales.

La experta afirmó que la visita del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y la celebración de la segunda reunión del Comité de Cooperación entre las dos agencias legislativas han abierto nuevas oportunidades para que los dos países impulsen una cooperación parlamentaria más regular, práctica y eficaz.

La estrecha articulación entre el diálogo político, la coordinación jurídica, la cooperación económica y los intercambios entre los pueblos contribuirá a sentar bases más sólidas para el desarrollo de las relaciones bilaterales, impulsar el desarrollo estable de ambos países y promover una cooperación mutuamente beneficiosa, así como la construcción conjunta de una comunidad de futuro compartido Vietnam-China de importancia estratégica./.

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