Provincia vietnamita diversifica su oferta para atraer turistas de larga estancia

Lam Dong, Vietnam (VNA)- La diversificación de los mercados, el desarrollo de productos turísticos adecuados y la mejora de la calidad de los destinos contribuyen a reforzar el atractivo de la industria del ocio de la provincia de Lam Dong para los visitantes internacionales, especialmente aquellos que optan por estancias prolongadas.

A mediados de octubre de 2026, los destinos turísticos costeros de la provincia han comenzado recibir viajeros extranjeros, quienes llegan para disfrutar de sus vacaciones durante la temporada invernal.

Las reservas hoteleras en lugares de interés como la torre de Po Sah Inu, Bau Trang y los complejos turísticos a lo largo de la playa de Mui Ne muestran una tendencia al alza, lo que refleja la proximidad de la temporada alta del turismo internacional.

Además de disfrutar de las vacaciones en la playa, los turistas también se interesan en practicar deportes, degustar la gastronomía local y conocer la vida de las comunidades autóctonas. Actividades como el kitesurf, las motos acuáticas, el paddle surf (SUP), las visitas a pueblos pesqueros y las experiencias relacionadas con los oficios tradicionales amplían la oferta para este segmento de visitantes.

Aunque la temporada alta acaba de comenzar, algunos establecimientos de alojamiento señalan que las reservas anticipadas ya alcanzan entre el 40% y el 60%. Se prevé que la ocupación al respecto aumente en diciembre, durante las fiestas navideñas y en enero, con motivo de las celebraciones de Año Nuevo.

Turistas internacionales en una playa en la provincia de Lam Dong. (Fuente: VNA)

Las empresas también registran una tendencia al alza en los mercados emisores de turistas de Rusia y los países nórdicos. Si anteriormente Mui Ne recibía principalmente visitantes rusos y ucranianos, este año se observa un aumento de viajeros procedentes de Polonia, los Países Bajos, el Reino Unido, Alemania y Francia.

Para responder a la demanda del mercado, numerosos hoteles y complejos turísticos han invertido en la modernización de sus instalaciones y espacios de descanso, además de preparar los recursos humanos necesarios para atender a los visitantes.

Una serie de unidades han desarrollado paquetes que combinan el alojamiento con servicios de relajamiento y cuidado de salud, al tiempo que organizan actividades estacionales para enriquecer la experiencia de los huéspedes de larga estancia.

Además de Mui Ne, otras zonas como Hoa Thang, Phan Thiet, Tien Thanh y La Gi, así como otros destinos costeros de la provincia, también se preparan para recibir a los visitantes internacionales durante la temporada alta.

Las autoridades locales intensifican la promoción turística, mejoran la conexión entre los destinos y revisan la calidad de los servicios en aras de responder a las necesidades de cada segmento de turistas.

Según el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Lam Dong, en los últimos tiempos se han intensificado las actividades de promoción turística mediante la digitalización de los destinos, la cooperación internacional y la participación en eventos nacionales e internacionales.

Este año, la provincia se ha fijado el objetivo de recibir 1,58 millones de visitantes internacionales, un 22,77% más que el año anterior.

Para alcanzar esta meta, la industria sin humo seguirá intensificando la promoción en los mercados prioritarios y ampliando su presencia en mercados potenciales del Noreste y el Sudeste Asiático, Europa, América del Norte y Oriente Medio.

Se espera que la diversificación de los mercados, el desarrollo de productos turísticos adaptados y la mejora de la calidad de los destinos contribuyan a reforzar el atractivo turístico de Lam Dong para los visitantes internacionales, especialmente aquellos que optan por estancias prolongadas./.

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