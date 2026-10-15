Segundo Foro de Diplomacia Popular fortalece la amistad entre Vietnam y Rusia

San Peterburgo, Rusia (VNA) - El segundo Foro de Diplomacia Popular Rusia-Vietnam se inauguró en el distrito de Vyborgsky, de la ciudad rusa de San Petersburgo, con el objetivo de fortalecer la amistad e impulsar la cooperación entre los pueblos de ambos países.



El evento efectuado la víspera reunió a unos 150 delegados, entre ellos representantes de las autoridades de la ciudad y del distrito de Vyborgsky, científicos, expertos, empresarios y residentes locales.



Durante la ceremonia inaugural, los participantes escucharon un mensaje de bienvenida del gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, y vieron un video de felicitación del embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi.



Los delegados destacaron que el foro constituye una iniciativa concreta para consolidar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia desde la base de la diplomacia popular, en un contexto en el que las relaciones bilaterales siguen fortaleciéndose tras la visita de Estado a Rusia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, en septiembre de 2026. Se espera que el encuentro abra nuevas oportunidades de cooperación efectiva y favorezca la puesta en marcha de proyectos y el establecimiento de nuevas asociaciones.



En su intervención, el subsecretario del Comité del Partido de la Comisión de Movilización de Masas, el Frente de la Patria y las organizaciones de masas a nivel central, Pham Tat Thang, afirmó que la diplomacia popular es uno de los pilares importantes de la política exterior de Vietnam y contribuye a materializar las principales orientaciones de las relaciones bilaterales, así como a reforzar el entendimiento mutuo y los vínculos entre los pueblos de ambos países.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Al recordar los resultados del primer Foro de Diplomacia Popular Vietnam-Rusia, celebrado en Hanoi en 2025, señaló que los debates sobre ciencia y tecnología, salud, economía, comercio, turismo, cultura, educación y cooperación entre localidades habían ampliado los contactos entre asociaciones, empresas, intelectuales y jóvenes de ambos países. Expresó su esperanza de que la edición de este año impulse avances significativos en la cooperación local y promueva intercambios juveniles, culturales y educativos más prácticos y eficaces.



Por la parte rusa, Vyacheslav Kalganov, vicepresidente en funciones del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo, afirmó que la ciudad siempre ha considerado a Vietnam un socio prioritario en sus relaciones exteriores y está dispuesta a facilitar el desarrollo de proyectos conjuntos. Entre las áreas prioritarias mencionó el desarrollo del turismo, la promoción de vuelos directos, los intercambios educativos y juveniles, y la conexión entre empresas.



Los participantes también subrayaron el papel de los pueblos, de la comunidad vietnamita en Rusia y de las localidades hermanadas como puentes para promover los intercambios culturales, fortalecer la solidaridad y ampliar la cooperación económica entre ambos países.



El foro se prolongará hasta el 17 de octubre e incluirá sesiones temáticas, actividades de conexión empresarial en el complejo administrativo, público y empresarial Nevskaya Ratusha, así como encuentros juveniles, culturales y académicos en la Universidad Pedagógica Estatal de Rusia Herzen.



Con anterioridad, las delegaciones de ambos países depositaron flores ante el monumento al Presidente Ho Chi Minh en San Petersburgo./.