Honor y memoria eterna: el solemne regreso de los héroes de Vi Xuyen

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - Una ceremonia de despedida y traslado de los restos de 93 mártires recuperados en el antiguo frente de Vi Xuyen, se llevó a cabo este miércoles en la provincia de Tuyen Quang, para darles sepultura en el Cementerio de los Mártires de Vi Xuyen.



Tras más de 40 años en aquel feroz campo de batalla, los restos de estos combatientes regresaron arropados por el cariño y la gratitud de sus compañeros de armas y de la población, entre banderas nacionales y flores en su honor.



Durante esta campaña de búsqueda y recuperación, las fuerzas competentes hallaron 93 restos de mártires en las comunas de Thanh Thuy, Minh Tan y otras zonas. De ellos, 18 fueron encontrados de forma individual y los otros 75, en seis fosas comunes.



En un ambiente solemne, el cortejo fúnebre partió del recinto donde se custodiaban los restos para emprender el camino hacia el cementerio.



A lo largo del recorrido, los habitantes interrumpieron sus actividades cotidianas para despedir a los caídos. Los veteranos de guerra saludaron con rigor militar, las personas mayores juntaron las manos en señal de respeto y los niños alzaron las banderas rojas con la estrella amarilla. La presencia silenciosa de miles de personas se convirtió en una profunda expresión de gratitud hacia quienes dieron la vida por la Patria.



Para quienes vivieron la guerra, el regreso de sus compañeros de armas tiene un significado especial. Es la culminación de una larga espera tras años de búsqueda, un consuelo para quienes sobrevivieron y, al mismo tiempo, un recordatorio del dolor por aquellos que quedaron para siempre en los antiguos campos de batalla.



El veterano Le Hong Mai, residente en la comuna de Vi Xuyen, expresó su profunda emoción y afirmó que su mayor alegría era presenciar el regreso de los 93 compañeros de armas. Señaló que, aunque de algunos solo quedaran pequeños fragmentos óseos, todos seguían siendo parte de sus compañeros, de sus familias y de la Patria, por lo que cada uno de ellos tenía un valor incalculable.

En una ceremonia de reinhumación de los restos de 93 soldados (Foto: VNA)

En la plaza 26 de Marzo, en el barrio de Ha Giang 1, una multitud integrada por habitantes, veteranos de guerra, jóvenes y miembros de las fuerzas armadas se congregó desde primeras horas de la tarde, con banderas nacionales en las manos para recibir al cortejo.



El veterano Tran Tien Xuan, procedente de la provincia de Phu Tho, manifestó su profunda emoción al ver que los 93 compañeros de armas regresaban al Cementerio de los Mártires de Vi Xuyen, su hogar común. Asimismo, afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamita recordarán siempre a quienes sacrificaron heroicamente sus vidas por la independencia del país.



El regreso de los mártires también conmovió a las generaciones más jóvenes. Phung Quang Toan, estudiante de la Escuela Secundaria Superior Le Hong Phong, en Tuyen Quang, expresó su orgullo por participar en un acontecimiento tan significativo. El joven manifestó su deseo de que, gracias a la campaña de “500 días y noches”, se encuentren y recuperen más restos de combatientes caídos, para que puedan regresar y descansar en paz en el seno de la tierra donde sus familiares puedan honrarlos.



Al caer la tarde, el cortejo llegó al Cementerio Nacional de los Mártires de Vi Xuyen, poniendo fin a un recorrido de más de 40 kilómetros. Las banderas rojas con la estrella amarilla, los pétalos de flores y los gestos de respeto de la población reflejaron el profundo agradecimiento hacia quienes sacrificaron sus vidas por la independencia y la soberanía nacional. Su memoria permanecerá viva en el corazón del pueblo vietnamita y de las generaciones futuras. Los héroes regresaron así al descanso eterno, acogidos por el afecto de sus compañeros de armas y el cariño de toda la población./.