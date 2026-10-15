Ninh Binh: Ponen en valor los sitios arqueológicos a través de nuevas propuestas turísticas

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - La apertura al público del sitio arqueológico Hang Boi (Cueva Boi), situado en la zona turística cultural de Thung Ui, en el barrio de Tay Hoa Lu, supone un nuevo paso en la puesta en valor del patrimonio mediante el desarrollo turístico en la provincia norvietnamita de Ninh Binh. Esta iniciativa permite diversificar la oferta para los visitantes y, al mismo tiempo, acercarlos a la historia y la cultura de esta antigua capital.



Descubrir la riqueza arqueológica



Situada en el Complejo Paisajístico de Trang An, Hang Boi es un importante yacimiento arqueológico que conserva huellas de la presencia humana de hace más de 12.000 años.



Para llegar a la cueva, los visitantes recorren aproximadamente un kilómetro por una escalinata de piedra que asciende por la ladera de la montaña hasta superar los 100 metros de altitud. El trayecto permite disfrutar de un contacto directo con la naturaleza antes de adentrarse en la cueva, ubicada en el interior de la montaña. Con una longitud de entre 60 y 70 metros, la cavidad cuenta con varias salas y un complejo sistema de estalactitas y estalagmitas formadas a lo largo de millones de años.



Además de su belleza natural, Hang Boi alberga vestigios de la vida prehistórica. En la entrada de la cueva, los arqueólogos encontraron capas de conchas de moluscos que aportan información sobre los medios de subsistencia de sus antiguos habitantes, cuya alimentación dependía principalmente de la caza y la recolección. Estos hallazgos permiten comprender mejor cómo los primeros pobladores se adaptaron a los entornos montañosos, boscosos y fluviales.



Bui Thi Thuy, visitante procedente de Yen Son, en la provincia de Ninh Binh, destacó que la visita ofrece una experiencia novedosa al combinar el disfrute del paisaje natural con el conocimiento de los asentamientos y las formas de vida de los pueblos prehistóricos.



Las explicaciones del guía, añadió, hacen que los relatos históricos resulten más cercanos y vívidos, y ayudan a imaginar cómo era la vida en aquella época.



Desde 2007, investigadores nacionales e internacionales han desarrollado estudios en Hang Boi, que han aportado nuevos datos relevantes sobre sus antiguos habitantes. Con el objetivo de dar a conocer este patrimonio, el equipo de guías de la zona turística cultural de Thung Ui ha estudiado de manera proactiva documentos históricos y arqueológicos, lo que le permite ofrecer explicaciones más completas sobre los vestigios de ocupación prehistórica y las costumbres cotidianas de los primeros pobladores.



Hang Boi presenta estalactitas y estalagmitas formadas a lo largo de millones de años. (Foto: VNA)



Nuevas perspectivas para el turismo patrimonial



La incorporación de Hang Boi a los circuitos turísticos abre nuevas posibilidades para conectar la investigación arqueológica con la educación, el aprendizaje práctico y la difusión del patrimonio. Sin embargo, el desarrollo de actividades turísticas en yacimientos arqueológicos ubicados en cuevas requiere una planificación rigurosa, que incluya la gestión de los visitantes, la elaboración de materiales informativos y la protección de los vestigios históricos.



Los itinerarios y las visitas deben diseñarse teniendo en cuenta las características del terreno para reducir al mínimo el impacto sobre el suelo de la cueva, los estratos sedimentarios y los objetos arqueológicos. Asimismo, los guías deben contar con conocimientos especializados para explicar con rigor el valor patrimonial del lugar y fomentar entre los visitantes una mayor conciencia sobre la importancia de su conservación.



Phung The Quynh, director de operaciones de la zona turística cultural de Thung Ui, señaló que el recinto ha realizado los preparativos necesarios para recibir a los visitantes y garantizar su seguridad durante el recorrido.



Asimismo, explicó que las actividades turísticas se desarrollan respetando estrictamente los requisitos de conservación del patrimonio, protección del medio ambiente y preservación del paisaje natural, con el propósito de impulsar un turismo sostenible.



En los próximos años, la zona turística prevé continuar explorando las cuevas de los alrededores para investigar su valor arqueológico, histórico y cultural, con vistas a desarrollar nuevas propuestas turísticas.



Según Nguyen Cao Tan, subdirector del Departamento de Turismo de Ninh Binh, la región de Trang An no solo destaca por sus singulares paisajes, sino también por albergar numerosas cuevas con vestigios de asentamientos humanos prehistóricos.



La apertura al turismo de yacimientos arqueológicos debidamente acondicionados permite a los visitantes conocer de cerca la historia y la vida de los antiguos pobladores, al tiempo que contribuye a divulgar la relevancia universal de este patrimonio y desarrollar una oferta turística arqueológica más atractiva.



La incorporación de Hang Boi al turismo arqueológico ofrece al público una nueva oportunidad para conocer la historia de los primeros asentamientos humanos en Trang An. Para aprovechar plenamente su potencial, resulta fundamental combinar la investigación científica, la interpretación divulgativa y el diseño de experiencias turísticas bien planificadas, garantizando en todo momento la conservación a largo plazo de los valores arqueológicos del lugar./.