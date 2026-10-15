Vietnam y Alemania buscan dar un nuevo impulso a su Asociación Estratégica

Berlín (VNA) - La Asociación Alemania-Vietnam, en coordinación con la organización Puente a Asia y la Universidad de Economía y Gestión (FOM), celebró en Berlín la Conferencia de Vietnam 2026, con el objetivo de impulsar la cooperación con motivo del 15.º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica bilateral.



En su intervención en el evento, efectuado la víspera, el vicepresidente del Bundestag alemán, Bodo Ramelow, afirmó que Vietnam es un socio importante de Alemania en Asia y señaló que ambos países aún disponen de un amplio potencial de cooperación.



Según indicó, el mercado vietnamita ofrece condiciones favorables para que las empresas alemanas amplíen sus operaciones y se integren más profundamente en las cadenas de valor regionales.



Ramelow destacó el papel de los intercambios entre los pueblos y de la cooperación empresarial, y propuso ampliar los vínculos entre las universidades en ámbitos como la formación en ingeniería ferroviaria, logística, formación profesional, salud y enfermería.



El embajador vietnamita, Nguyen Dac Thanh, señaló que la conferencia constituye una oportunidad para evaluar los resultados de la cooperación y debatir las orientaciones para desarrollar las relaciones en los próximos años.



Según el diplomático, Vietnam aspira a alcanzar un crecimiento medio anual del producto interno bruto (PIB) de al menos el 10% entre 2026 y 2030, y Alemania figura entre sus principales socios en la Unión Europea (UE).



Precisó que Vietnam desea promover proyectos de gran envergadura que aporten beneficios concretos a ambas partes, especialmente en transición energética y desarrollo verde; ciencia y tecnología, innovación y transformación digital; infraestructuras modernas y economía circular; así como formación de recursos humanos altamente cualificados y trabajadores especializados.



Las perspectivas de inversión y el entorno empresarial de Vietnam ocuparon un lugar destacado en los debates. Los participantes analizaron las oportunidades de inversión, las posibilidades de mejorar la clasificación del mercado bursátil y el desarrollo energético, además de examinar la posición de ambos países en un contexto de transformación de la economía mundial.



También se debatieron la educación, la formación y el desarrollo de recursos humanos, en particular el papel de la Universidad Vietnam-Alemania, ubicada en Ciudad Ho Chi Minh.



En las mesas redondas, los delegados centraron sus debates en el desarrollo de ciudades inteligentes, el fortalecimiento de la capacidad de adaptación ante los cambios y la ampliación de los vínculos entre las ciudades de ambos países.



En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Alemania, el presidente de la Asociación Alemania-Vietnam, Rolf Schulze, afirmó que la conferencia no solo permite revisar los logros alcanzados, sino también mirar hacia el futuro.



A través del evento, la Asociación Alemania-Vietnam y los participantes aspiran a formular orientaciones concretas que ayuden al Gobierno alemán a examinar esta propuesta. Schulze señaló que Vietnam se está convirtiendo en un socio cada vez más importante para Alemania en política exterior, economía, protección del medio ambiente, formación profesional y cooperación académica.



Por su parte, el general de división, profesor y doctor en ciencias Nguyen The Hoang, miembro de la Academia Mundial de Ciencias, expresó su esperanza de que el foro impulse la cooperación bilateral, especialmente en ciencia y tecnología y transferencia tecnológica.



Subrayó que la cooperación con Alemania permitirá a los científicos vietnamitas aprender de la experiencia alemana, acceder a tecnologías avanzadas, intensificar la transferencia tecnológica y desarrollar la ciencia y la ingeniería al servicio de la construcción nacional./.

VNA