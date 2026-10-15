Cooperación legislativa establece base jurídica sólida para relaciones Vietnam-China

​Beijing (VNA) - La visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a China reviste una importante trascendencia estratégica, como contribución a consolidar el consenso político, reforzar la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países y abrir nuevas oportunidades para una colaboración sustantiva en múltiples ámbitos.

Tal evaluación la dio a conocer por Zhang Jianguo, exdirector de la Sección de Europa Occidental del Departamento de Enlace de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de China y secretario general de la Asociación Charhar, en una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Beijing.

​La visita da continuidad al impulso estratégico de las relaciones bilaterales, establecido durante el encuentro celebrado en abril de 2026 entre los máximos dirigentes de ambos partidos y países, reiteró. Asimismo, constituye una importante actividad de los órganos legislativos para promover la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China de importancia estratégica, precisó.

​El programa de contactos de alto nivel y los resultados de la visita ponen de manifiesto que ambas naciones siguen manteniendo el ritmo de desarrollo positivo de las relaciones bilaterales, al tiempo que avanzan en el despliegue de las orientaciones de cooperación acordadas por los máximos dirigentes de los partidos y países, comentó.

​También subrayó que, en un contexto de numerosos cambios en la situación internacional y regional, los contactos de alto nivel mantenidos durante la visita contribuyen a reforzar el consenso, consolidar la confianza y transmitir un mensaje claro sobre la orientación del desarrollo de los nexos Vietnam-China.

​La dinámica de desarrollo positivo en los lazos entre Vietnam y China no solo se alinea con los intereses fundamentales de ambos pueblos, sino que también contribuye a mantener la paz y la estabilidad, así como a fomentar la integración económica regional, detalló.

​Al valorar uno de los aspectos centrales de la visita, señaló que la segunda reunión del Comité de Cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China marca un nuevo paso en el desarrollo del mecanismo de intercambio periódico entre las dos agencias.

​El fortalecimiento del intercambio de experiencias en materia legislativa y de supervisión y la promoción de la implementación de los documentos de cooperación contribuirá a crear un entorno de negocios justo, transparente y con un alto grado de previsibilidad, según Zhang Jianguo.

​La colaboración entre los dos órganos legislativos no se limita a los intercambios amistosos, sino que también puede contribuir a eliminar obstáculos jurídicos al comercio, la inversión y las actividades transfronterizas, así como a reducir los costes de transacción y los riesgos para las empresas, agregó.

​La visita también crea condiciones favorables para impulsar la cooperación económica hacia una mayor calidad y ampliarla a nuevos ámbitos, como la conectividad de infraestructuras, la inteligencia artificial (IA), la economía digital, las energías limpias y los satélites de telecomunicaciones, argumentó.

​Las necesidades de Vietnam en materia de desarrollo de infraestructuras, transición energética y desarrollo de la industria digital son complementarias de las fortalezas de China en tecnología, capacidad de producción y cadenas de suministro, entre otros, dijo.

​Para aprovechar eficazmente los resultados de la visita, recomendó que los países conviertan cuanto antes los consensos alcanzados en mecanismos, políticas y medidas concretas de aplicación.

​En primer lugar, resulta necesario traducir los acuerdos de cooperación en ajustes legislativos y normativos, especialmente en ámbitos como el acceso al mercado de inversiones, la circulación transfronteriza de datos y la protección de los derechos de propiedad intelectual, con el fin de establecer un marco jurídico claro y estable para las empresas de ambos países.

​Además, hizo hincapié en la importancia de promover el papel de supervisión de los órganos legislativos para garantizar la aplicación efectiva de los acuerdos de cooperación a nivel local y evitar que las orientaciones positivas adoptadas a nivel central no se ejecuten de manera coordinada en las instancias de base.

​Ambas partes también deben intensificar los intercambios entre los órganos legislativos locales -en particular los de las regiones fronterizas- a fin de coordinar para abordar cuestiones jurídicas relacionadas con la conectividad de infraestructuras, las economías en los pasos fronterizos, las zonas industriales transfronterizas y la logística.

La construcción de una Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China de importancia estratégica es un proceso a largo plazo que requiere la coordinación entre los canales oficiales y los intercambios entre los pueblos, puntualizó./

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